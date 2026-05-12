Πολιτική κρίση στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σε μία από τις σοβαρότερες πολιτικές κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση των Εργατικών την τελευταία διετία, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ πιέζεται να παραιτηθεί από μέλη του κόμματος του.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, σχεδόν 80 βουλευτές των Εργατικών έχουν ζητήσει από τον πρωθυπουργό να ορίσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησής του. Μεταξύ αυτών, όπως γράφει ο βρετανικός Τύπος, είναι ακόμη και κορυφαία στελέχη του υπουργικού συμβουλίου.

Η κρίση ξέσπασε μετά το βαρύ πολιτικό πλήγμα που υπέστη το κυβερνών κόμμα στις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις. Οι Εργατικοί κατέγραψαν σημαντικές απώλειες ενώ η εντυπωσιακή άνοδος του κόμματος Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ έχει συγκλονίσει συθέμελα το βρετανικό παραδοσιακό πολιτικό σύστημα, προκαλώντας βαθιά ανησυχία και στα δύο μεγάλα κόμματα της χώρας. Η εκλογική αποδυνάμωση των Εργατικών ενίσχυσε την αίσθηση ότι η κυβέρνηση έχει χάσει τη δυναμική της σε λιγότερο από δύο χρόνια από την εκλογική τους νίκη το 2024.

Παρά τις αυξανόμενες πιέσεις, ο ίδιος ο Στάρμερ εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του. Σε δημόσια παρέμβασή του χθες, Δευτέρα, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει την ηγεσία, προειδοποιώντας ότι μία εσωκομματική σύγκρουση θα οδηγούσε τη χώρα και το κόμμα σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση.

Το πολιτικό κλίμα στο Ουέστμινστερ χαρακτηρίζεται εξαιρετικά τεταμένο, με αναλυτές να κάνουν λόγο για κρίσιμες ώρες. Βρετανικά μέσα μεταδίδουν ότι η σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου θεωρείται καθοριστική για τον βρετανό πρωθυπουργό και το πολιτικό του μέλλον, καθώς εντείνεται η συζήτηση για το κατά πόσο μπορεί να διατηρήσει την εμπιστοσύνη του κόμματός του.

Στο παρασκήνιο, ήδη ακούγονται πιθανά ονόματα διαδόχων, με τον υπουργό Υγείας Γουές Στρίτινγκ και τον δήμαρχο του Μάντσεστερ 'Αντι Μπέρναμ να αναφέρονται συχνότερα ως πιθανοί διεκδικητές της ηγεσίας.

Η κρίση αυτή εξελίσσεται σε κομβική δοκιμασία για τους Εργατικούς, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να αποτρέψει εικόνα εσωτερικής κατάρρευσης σε μία περίοδο αυξημένης οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας στη Βρετανία.