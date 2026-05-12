Θεσσαλονίκη: Φορτηγό έπεσε πάνω σε περίπτερο στον πεζόδρομο της Αγ. Σοφίας

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίτερα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν φορτηγό έπεσε πάνω σε περίπτερο, στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας.
Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 9:30 το πρωί, όταν το όχημα, αναβαίνοντας την Αγίας Σοφίας, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, κατέληξε στο περίπτερο.
Ευτυχώς, από το συμβάν δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ενώ στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις για να καταγράψουν το περιστατικό και να εξετάσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη.
