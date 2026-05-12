Νοσοκομείο Αγίου Ανδρέα: Πάνω από 100 κενά στους νοσηλευτές και 15.000 οφειλόμενες μέρες άδειας και ρεπό - «Ξεσπούν σε κλάματα»

Το νοσηλευτικό προσωπικό αποτελεί σημαντικό πυλώνα του δημόσιου συστήματος υγείας, το οποίο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις δικές του προκλήσεις.

Η σημερινή ημέρα, η 12η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών και με αυτή την αφορμή, ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο ΓΚΝΠ Άγιος Ανδρέας, μιλά στο thebest για τις ελλείψεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος και την κατάσταση που επικρατεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Όπως αναφέρει ο Μιχάλης Στελλάτος, οι κενές οργανικές θέσεις νοσηλευτών στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα είναι 120 με βάση το προεδρικό διάταγμα 87/1986, γεγονός που σημαίνει ότι τα κενά με βάση τις σύγχρονες ανάγκες, είναι πολύ περισσότερα. Την ίδια ώρα οφείλονται όπως τονίζει, ημέρες κανονικής άδειας από το 2024 αλλά και ρεπό με τις ημέρες αυτές συνολικά να αγγίζουν περίπου τις 15.000 για το συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα.

«Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών ενώ στις 5 Μαΐου ήταν η Παγκόσμια Ημέρα Μαιών/Μαιευτών. Γιορτάζουμε και τις δύο ημέρες μαζί στο Νοσοκομείο μας. Δεν είναι όμως μόνο μια ημέρα γιορτής , αλλά και μια μέρα διεκδίκησης. Η υποστελέχωση και τα προβλήματα που βιώνει ο νοσηλευτικός κλάδος είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς του πολίτες. Από τη χώρα μας λείπουν 17.000 νοσηλευτές και 15.00 βοηθοί νοσηλευτών».

Παράλληλα ως προς τις ελλείψεις προσωπικού στο νοσοκομείο, τονίζει ότι αυτές αφορούν επιπρόσθετα και άλλες ειδικότητες όπως οι μεταφορείς ασθενών οι βοηθοί θαλάμου, οι μαίες.

Πώς αντικατοπτρίζονται οι ελλείψεις του νοσηλευτικού προσωπικού

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων ο Ιπποκράτης υπάρχουν βάρδιες το βράδυ σε μεγάλες κλινικές όπως πχ η Παθολογική, κατά την οποία υπάρχουν δύο νοσηλευτές- νοσηλεύτριες ενώ θα έπρεπε να είναι 5-6., για 25 ασθενείς. «Υπάρχουν και μικρότερες κλινικές με 15 ασθενείς που το βράδυ είναι μία νοσηλεύτρια και καταλαβαίνετε τι κίνδυνος ελλοχεύει για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας»

Οι άδειες και τα ρεπό που οφείλονται και η συσσώρευση κόπωσης

Την ίδια ώρα ο κ. Στελλάτος αναδεικνύει την εντατικοποίηση του προσωπικού , καθώς όπως τονίζει υπάρχουν οφειλόμενες άδειες σε νοσηλευτικό προσωπικό από το 2024 αλλά και χιλιάδες ρεπό που περίπου συνολικά ανέρχονται για το νοσοκομείο σε 15.000 ημέρες. «Υπάρχουν εβδομάδες που νοσηλεύτριες εργάζονται με μία ημέρα ρεπό αντί για δύο και καταλαβαίνεται ότι για αυτό έχει συσσωρευτεί τεράστια ψυχική και σωματική κόπωσης στο προσωπικό».

«Ξεσπούν σε κλάματα»

Ο Πρόεδρος των Εργαζομένων προσθέτει ότι έχουν υπάρξει περιστατικά όπου λόγω της πίεσης, νοσηλευτές αλλά και άλλης ειδικότητας εργαζόμενοι, όπως πχ μεταφορείς ασθενών έχουν ξεσπάσει σε κλάματα.

«Πολλές φορές λόγω της μεγάλης ψυχικής και σωματικής κόπωσης και εξουθένωσης έχουμε παραδείγματα συναδελφισσών, που ξεσπούν σε λυγμούς. Υπάρχουν τέτοια περιστατικά και σε άλλες ειδικότητες».

Επιπρόσθετα υπογραμμίζει ότι ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων νοσηλευτών στον Άγιο Ανδρέα είναι άνω των 50 ετών, ενώ στέκεται και στις συνθήκες που διαμορφώνονται για ασθενείς και εργαζόμενους με τα ράντζα στα ΤΕΠ.

Ανέρχονται πολλές φορές σε 50 επισημαίνει, ενώ δεν πέφτει ο αριθμός τους κάτω από τα 30, τονίζει.

«Το νοσηλευτικό προσωπικό ακροβατεί να νοσηλεύσει αυτούς τους 50 και τα επείγοντα περιστατικά που έρχονται. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η εικόνα που πολλές φορές έχει έρθει στα ΜΜΕ είναι λες και έχει γίνει μια μαζική καταστροφή και δεν είναι μια μέρα».

Η ευγνωμοσύνη των ασθενών

«Από τη συντριπτική πλειονότητα των ασθενών εισπράττουμε ευγνωμοσύνη και αυτό είναι το μόνο που μας κρατά και όρθιους. Δυστυχώς ευγνωμοσύνη δεν έχουμε εισπράξει από την πολιτεία», περιγράφει.

Τα αιτήματα

Ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

 Επαρκή Στελέχωση με Μόνιμο προσωπικό.

 Δημιουργία Ενιαίου Νοσηλευτικού Κλάδου (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ).

 Ασφαλείς αναλογίες Νοσηλευτών – ασθενών.

 Μισθολογική αναβάθμιση στο σύνολο του Νοσηλευτικού προσωπικού.

 Ενιαία Πανεπιστημιακή εκπαίδευση στη Νοσηλευτική.

 Αξιοκρατικές κρίσεις στις θέσεις ευθύνης.

 Μέριμνα και αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας των Συναδέλφων μας.

 Σύσταση Τομέα Μαιευτικής/Περιγεννητικής φροντίδας στα Νοσοκομεία που

έχουν Μαιευτήρια.

 Σύσταση και λειτουργία της επιτροπής για την Υγιεινή και Ασφάλεια.

 ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ όλων των ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ.

 Προάσπιση του Δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ.