Τιθορέα: Πώς δρούσε η 8μελής συμμορία – Από Καλάβρυτα και Πάτρα ορισμένοι από τους 8 συλληφθέντες για την απόπειρα ληστείας στην τράπεζα

Αυτό που προβληματίζει τους αναλυτές είναι το γεγονός ότι η συμμορία των 8 γνώριζε ότι στα ταμεία και τα χρηματοκιβώτια των τραπεζών υπήρχαν μεγάλα χρηματικά ποσά

Είχαν χαρτογραφήσει την άγρια συμμορία των 8, γνώριζαν ποια είναι τα βασικά μέλη και έτσι όταν χθες το πρωί οι αναλυτές του ελληνικού FBI είδαν το βίντεο με τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα κατάλαβαν ότι είχαν να κάνουν με την ίδια συμμορία. Μία ετερόκλητη ομάδα αποτελούμενη από έξι άντρες και δύο γυναίκες, ηλικίας από 24 έως 33 ετών, που κινούνται στις παρυφές του εξουσιαστικού χώρου. Ήταν «καθαροί» – εκτός από τον έναν που είχε εμπλακεί σε υπόθεση ναρκωτικών – και έκαναν επιλεκτικά χτυπήματα σε όλη την Ελλάδα. Επέλεγαν κυρίως περιοχές όπου δεν υπήρχαν κοντά αστυνομικές υπηρεσίες, είχαν εύκολους δρόμους διαφυγής χωρίς να καταγράφονται από κάμερες και κινούνταν αφού πρώτα γνώριζαν συγκεκριμένες ημερομηνίες που στα χρηματοκιβώτια των τραπεζών θα υπήρχαν μεγάλα χρηματικά ποσά. Γι ‘ αυτό άλλωστε τόσο στη ληστεία στην Κατοχή Μεσολογγίου τον Απρίλιο του 2025 όσο και στη ληστεία στην Τιθορέα «σήκωσαν» από το χρηματοκιβώτιο περισσότερα από 400.000 ευρώ.

Από χωριό των Καλαβρύτων μέλος των ληστών με τα Καλάσνικοφ- Στο μικροσκόπιο η ληστεία της Δάφνης Σύμφωνα με πληροφορίες του kalavrytanews.com, ο φερόμενος ως επικεφαλής της εγκληματικής ομάδας είναι από χωριό των Καλαβρύτων (της... ενδοχώρας), ενώ μέλη της έχουν σχέση με την Πάτρα, γεγονός που έχει θέσει στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών πιθανές διασυνδέσεις της ομάδας με την ευρύτερη περιοχή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέλη της ομάδας είχαν βρεθεί τις προηγούμενες ημέρες τόσο στα Καλάβρυτα όσο και στο κέντρο της πόλης, ενώ εξετάζονται οι κινήσεις τους στην περιοχή. Παράλληλα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ερευνάται σοβαρά το ενδεχόμενο σύνδεσης της συγκεκριμένης ομάδας με την ένοπλη ληστεία που είχε σημειωθεί στη Δάφνη Καλαβρύτων στις 27 Μαΐου 2025.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει με ιδιαίτερη προσοχή κοινά χαρακτηριστικά στον τρόπο δράσης, στις μετακινήσεις και στον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στις δύο υποθέσεις, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται πρόσωπα με σχέσεις τόσο με την περιοχή των Καλαβρύτων όσο και με την Πάτρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει πλέον για τις Αρχές η ληστεία που είχε σημειωθεί στα ΕΛΤΑ Δάφνης Καλαβρύτων στις 27 Μαΐου 2025.

Σύμφωνα με καταγραφή από κάμερα ασφαλείας γειτονικού καταστήματος, οι δύο ληστές εξέρχονται από τα ΕΛΤΑ με γοργό βήμα. Ο ένας από αυτούς κρατά καλάσνικοφ και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα πυροβολεί τρεις φορές στον αέρα, όταν αντιλαμβάνεται ότι κάτοικος της περιοχής επιχειρεί να τους ακολουθήσει.

Οι δύο άνδρες συνέχισαν πεζοί μέχρι το σημείο όπου είχαν σταθμεύσει όχημα διαφυγής και εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Λεία μόλις 1.000 ευρώ - Από τύχη δεν εντόπισαν τις 40.000 ευρώ

Η ένοπλη εισβολή στα ΕΛΤΑ Δάφνης είχε γίνει λίγο μετά τις 08:00 το πρωί. Οι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και κρατώντας βαρύ οπλισμό, ακινητοποίησαν τη μοναδική υπάλληλο που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο κατάστημα.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το χρηματοκιβώτιο, το οποίο βρισκόταν ανοικτό, αφαιρώντας περίπου 1.000 ευρώ.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η υπάλληλος είχε εκείνη τη στιγμή στην κατοχή της άλλο χρηματικό ποσό, περίπου 40.000 ευρώ, το οποίο βρισκόταν μέσα σε ξεχωριστή τσάντα και δεν είχε ακόμη τοποθετηθεί στο χρηματοκιβώτιο.

Το στοιχείο αυτό αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς οι ληστές δεν αντιλήφθηκαν την ύπαρξη των χρημάτων και αποχώρησαν με εξαιρετικά μικρή λεία σε σχέση με τον σχεδιασμό και τον οπλισμό που είχαν χρησιμοποιήσει.