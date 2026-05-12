Αγρίνιο: Συνελήφθη καζητούμενος για ληστεία - Είχε στην κατοχή του καραμπίνα με κομμένη κάννη

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα, που καταζητούνταν με ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ληστείας, προχώρησαν χθες το μεσημέρι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, με το οποίο είχε διαταχθεί η σύλληψή του για εμπλοκή σε υπόθεση ληστείας.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο έξω από την οικία του, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, και επιχείρησαν να τον ελέγξουν. Ωστόσο, εκείνος προσπάθησε να διαφύγει πεζός, χωρίς όμως να καταφέρει να ξεφύγει από τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον ακινητοποίησαν λίγα μέτρα μακριά.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, ο άνδρας φέρεται να αντιστάθηκε, απωθώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια και τα πόδια.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν μία καραμπίνα με κομμένη κάννη και κομμένο κοντάκι, καθώς και ένα μαχαίρι.

Σε βάρος του σχηματίστηκε επιπλέον δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, καθώς και για παράνομη παραμονή στη χώρα, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.







