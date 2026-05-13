Πάτρα: Το Ρομπότ Σοφία σήμερα στο Πανεπιστήμιο

Η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει, την Τετάρτη 13 Μαΐου, το 2ο Φεστιβάλ Ισότιμης Πρόσβασης, στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Πανεπιστήμιο Πατρών», με επιστημονική υπεύθυνη την αντιπρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού, Ελένη Αλμπάνη.

Η ημέρα ξεκινά από τις 9 π.μ., στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, με δράσεις ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης, που απευθύνονται και σε μαθητές/μαθήτριες δημοτικών σχολείων της Πάτρας.

Μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες -και με την ξεχωριστή παρουσία του ανθρωποειδούς ρομπότ «Σοφία», που επισκέπτεται για πρώτη φορά την Πάτρα- μικροί και μεγάλοι έρχονται σ’ επαφή με την έννοια της συμπερίληψης με τρόπο βιωματικό και ουσιαστικό.

Από τις 11.30 π.μ. έως τη 1 μ.μ., το επίκεντρο μεταφέρεται στην καινοτομία, μέσα από τη συνεδρία «Υποστηρικτική Τεχνολογία και Ισότιμη Πρόσβαση», όπου παρουσιάζονται ερευνητικές δράσεις του Πανεπιστημίου Πατρών.

Θέματα, όπως η ξενάγηση κωφών σε μουσεία, η αστρονομία και η γεωλογία για άτομα με οπτική αναπηρία, η εκμάθηση νοηματικών γλωσσών μέσω υπολογιστικής όρασης, η ανάπτυξη νέων τεχνικών και διεπαφών προσβασιμότητας, μέσω απτικής αλληλεπίδρασης, αλλά και η προσβασιμότητα πανεπιστημιακών πληροφοριακών συστημάτων και πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, αναδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο της επιστήμης στη βελτίωση της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία.

Την ίδια ώρα (11.30 π.μ.-12.30 μ.μ.), στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, ο αθλητισμός δίνει το δικό του μήνυμα ισότητας, μέσα από έναν αγώνα μπάσκετ με αμαξίδιο, με τη συμμετοχή του Αθλητικού Σωματείου «Ήφαιστος» και της γυναικείας ομάδας μπάσκετ «Προμηθέας», που αγωνίζονται στη νεοσύστατη Women Basketball League, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η συμμετοχή δεν γνωρίζει περιορισμούς.

Από τις 14.30 ως τις 4.30 μ.μ. θα γίνει παρουσίαση καλών πρακτικών, από Μονάδες Ισότιμης Πρόσβασης Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Στις 5 το απόγευμα θα παραχωρηθεί συνέντευξη Τύπου, ενώ στη συνέχεια οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στα περίπτερα των συμμετεχόντων φορέων, με τη συνοδεία του ρομπότ «Σοφία», σε μια δράση που συνδέει την τεχνολογία με την κοινωνική καινοτομία.

Η παρουσία του ρομπότ «Σοφία» αποτελεί ένα από τα κορυφαία σημεία του Φεστιβάλ. Πρόκειται για το πιο προηγμένο ανθρωποειδές ρομπότ της «Hanson Robotics», το οποίο ενσωματώνει πρωτοποριακές εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης και καινοτόμα χαρακτηριστικά συναισθηματικής ΤΝ, σε συνδυασμό με την κατοχυρωμένη τεχνολογία τεχνητού δέρματος Frubber.

Η επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα, με χαιρετισμούς στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο, σηματοδοτώντας την κορύφωση της ημέρας.

Η αυλαία θα πέσει μ’ έναν ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο: στις 7 μ.μ., η συμπεριληπτική καλλιτεχνική ομάδα «Όνειρο Είναι» παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «Ο Μικρός Πρίγκιπας», μια παράσταση με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, που αναδεικνύει τη δύναμη της Τέχνης να ενώνει και να εμπνέει.