Οι δορυφόροι made in Greece έχουν "συστατικά" και από το πανεπιστήμιο Πατρών - Μιλήσαμε με τους ανθρώπους του προγράμματος ERMIS

Οι αλγόριθμοι αυτομάτου ελέγχου των δορυφόρων καθιστούν εφικτή την παρατήρηση και τον έλεγχο της ακριβούς θέσης του δορυφόρου, οπτικές επικοινωνίες με laser και σύνδεση του δορυφόρου με τον οπτικό διαστημικό σταθμό εδάφους στον Χελμό, καθώς και υπερφασματική τηλεπισκόπηση με ακρίβεια 5m για διαστημικές εφαρμογές εθνικού ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα έξυπνη γεωργία αλλά ακόμη και ανίχνευση πυρκαγιών .

Οι τρείς μικροδορυφόροι του προγράμματος ERMIS στο οποίο συμμετείχε ενεργά και το πανεπιστήμιο Πατρών , κινούνται σε ύψος 500 χιλιομέτρων πάνω από τη γη και επιτυγχάνουν επικοινωνίες IoT/5G, δια-δορυφορικές συνδέσεις, επεξεργασία δεδομένων εικόνας σε τροχιά με χρήση επιταχυντών υλικού για αλγόριθμους συμπίεσης υπερφασματικών εικόνων και κωδικοποίηση οπτικού καναλιού σύμφωνα με τα διαστημικά πρότυπα CCSDS.

Αυτό το καλοκαίρι η Ελλάδα θα εχει στραμμένα πάνω της μάτια από τον ουρανό και αυτά θα την βοηθούν τόσο σε ζητήματα που αφορούν σε πυρκαγιές όσο και σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας .

Το thebest μίλησε με τον καθηγητή αεροδιαστημικής στο πανεπιστήμιο Πατρών κ. Βάιο Λάππα, ο οποίος και μας εξήγησε τις δυνατότητες που έχουμε πλέον και πως τα διαστημικά μάτια σε ύψος 500 χιλιομέτρων πάνω από τη γη θα μπορέσουν εκτός των άλλων να μας βοηθήσουν στις πυρκαγιές αλλά ακόμη και σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

"Οι δορυφόροι μπορούν στις τροχιές των 500 χιλιομέτρων στο υψόμετρο που βρίσκονται με διάφορους αισθητήρες, (θερμικούς, οπτικούς) να ανιχνεύουν πλέον πυρκαγιές και να μας δίνουν κατάλληλα δεδομένα. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος και Ελληνικά Πανεπιστήμια, έχουν φτιάξει μια εθνική υποδομή.

Η Ελλάδα κατασκευάζει 24 δορυφόρους μέσα σε 24 μήνες, ενώ τέσσερις από αυτούς εκδοξεύτηκαν πρόσφατα με εξειδικευμένους θερμικούς αισθητήρες, που σημαίνει ότι μπορούν να ανιχνεύουν πυρκαγιές. Αυτούς τους φτιάχνει μια γερμανική εταιρεία που λέγεται Aurora Tech, η οποία έχει μια θηγατρική στην Ελλάδα και στην οποία η πυροσβεστική από πέρσι και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας αξιοποιεί αυτά τα δεδομένα ήδη από πέρσι και μπορεί για παράδειγμα να βγάζει χάρτες πρόγνωσης, μπορεί να ανοιχνεύει πυρκαγιές.

Μαζί ταυτόχρονα με αυτούς τους δορυφόρους έχουμε κατασκευάσει στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, σε ένα συνεργατικό έργο μαζί με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με το Εθνικό Αστεροσκοπείο αλλά και μια εταιρεία που λέγεται OQ Technology τρεις νανοδορυφόρους Ερμής, είναι made in Greece, έχουν φτιαχτεί από Έλληνες επιστήμονες, που μπορούν και αυτοί να ανιχνεύουν πυρκαγιές, όπως επίσης και να μας δίνουν πληροφορίες μέσω ασφαλών ζεύξεων. Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό. Επαναλαμβάνω και για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις πυρκαγιές αλλά και για ζητήματα εθνικής ασφάλειας".

Ρωτήσαμε τον κ. Λάππα και για το ενδεχόμενο αυτοί οι δορυφόροι να είναι χρηστικοί εκτός των άλλων για ανίχνευση απειλών όπως το θαλάσσιο drone που πρόσφατα εντοπίστηκε στην Λευκάδα.



"Οι δορυφόροι μπορούν να ανοιχνεύσουν τέτοια μεγέθη. Για παράδειγμα ο νονοδορυφόρος ερμής 3 μπορεί να βγάζει εικόνες με ανάλυση πέντε μέτρων προς ένα πίξελ. Αλλά όμως υπάρχει και μία άλλη διάσταση, η τηλεπικοινωνιακή ζεύξη.

Τα drones αυτά χρησιμοποιούν δορυφορικές τηλεπικοινωνίες και συγκεκριμένα το σύστημα Starlink της SpaceX. Και εμείς έχουμε ένα τέτοιο αντίστοιχο σύστημα το οποίο το έχει δημιουργήσει η εταιρεία OQ Technology Ελλάς όπου μπορείς να στέλνεις μηνύματα και μπορείς να έχεις μια πολύ ασφαλή ζεύξη. Όπως επίσης έχουμε τηλεπικοινωνίες με λέιζερ που είναι επίσης υπερασφαλής, δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να κάνει παρεμβολή.

Οι διαστημικές και οι δορυφορικές τεχνολογίες λοιπόν είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Βεβαίως οι δορυφόροι μας εκτοξεύτηκαν στις 30 Μαρτίου, είναι σε τροχιά, δουλεύουν. Είμαστε πολύ χαρούμενοι ότι αυτοί οι δορυφόροι που φτιάχτηκαν από γενικούς φοιτητές, φοιτήτριες, καθηγητές, καθηγήτριες δουλεύουν και σύντομα θα έχουμε ακόμη περισσότερα δεδομένα να σας δείξουμε" κατέληξε ο κ. Λάππας.