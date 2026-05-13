Φοιτητικές εκλογές σήμερα στα πανεπιστήμια – Στις κάλπες και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών

Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου, χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, στο πλαίσιο των φετινών φοιτητικών εκλογών για την ανάδειξη των νέων διοικήσεων των φοιτητικών συλλόγων.

Η εκλογική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου από νωρίς το πρωί λειτουργούν εκλογικά τμήματα στις σχολές και τα τμήματα του ιδρύματος, με τις παρατάξεις να δίνουν τη δική τους μάχη για την ψήφο των φοιτητών.

Οι κάλπες θα ανοίξουν το πρωί της Τετάρτης, με τους φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν στα εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί. Οι εκλογές για το Πανεπιστήμιο Πατρών θα πραγματοποιηθούν στο Πολυκλαδικό Συγκρότημα (13ο Γενικό Λύκειο Πατρών) για 24 τμήματα, ενώ για τα υπόλοιπα τέσσερα τμήματα -ΔΕΤ, Τουρισμού, Νοσηλευτικής και ΣΤΕΦ-ΠΑΠΕΛ- η διαδικασία θα διεξαχθεί στον χώρο του πρώην ΤΕΙ.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα ζητήματα της φοιτητικής καθημερινότητας, της στέγασης, της ακρίβειας, των υποδομών, αλλά και των συνθηκών φοίτησης, που κυριαρχούν στην ατζέντα των παρατάξεων κατά την προεκλογική περίοδο.

Σύμφωνα με φοιτητικούς κύκλους, η συμμετοχή αναμένεται να κινηθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα, ιδιαίτερα σε σχολές με έντονη παραταξιακή παρουσία, ενώ τα αποτελέσματα αναμένονται αργά το βράδυ μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης.