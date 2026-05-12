Δυτική Ελλάδα: 135 παραβάσεις για κράνος και πατίνια μέσα σε μία εβδομάδα

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι έλεγχοι της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους κράνους», με ιδιαίτερη έμφαση και στη Δυτική Ελλάδα, όπου μέσα σε μία εβδομάδα βεβαιώθηκαν 135 παραβάσεις.

Η δράση εντάσσεται στο νέο επιχειρησιακό σχέδιο της Τροχαίας και αφορά οδηγούς και επιβάτες δικύκλων, αλλά και χρήστες Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.), όπως ηλεκτρικά πατίνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., το διάστημα από 4 έως 10 Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 18.952 έλεγχοι σε όλη τη χώρα. Από αυτούς προέκυψαν 1.958 παραβάσεις οδηγών και ακόμη 112 παραβάσεις επιβατών για μη χρήση προστατευτικού κράνους.

Στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκαν 135 παραβάσεις, αριθμός που φέρνει την περιοχή ανάμεσα στις πρώτες περιφέρειες της χώρας σε παραβατικότητα, μετά την Αττική, την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο.

Οι περισσότερες παραβάσεις πανελλαδικά αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, ενώ σημαντικός ήταν και ο αριθμός παραβάσεων σε χρήστες ηλεκτρικών πατινιών και άλλων Ε.Π.Η.Ο.

Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), οι κυρώσεις για τη μη χρήση κράνους έχουν αυστηροποιηθεί σημαντικά.

Ειδικότερα προβλέπονται:

Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες για οδηγούς δικύκλων χωρίς κράνος.

Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται και σε οδηγό που μεταφέρει επιβάτη χωρίς προστατευτικό κράνος.

Πρόστιμο 350 ευρώ για τον επιβάτη δικύκλου.

Πρόστιμο 30 ευρώ για χρήστες Ε.Π.Η.Ο.

Παράλληλα, σε περιπτώσεις υποτροπής οι ποινές γίνονται ακόμη αυστηρότερες.

Η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι βασικός στόχος της εκστρατείας δεν είναι η επιβολή προστίμων, αλλά η αλλαγή νοοτροπίας και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

«Το κράνος δεν είναι αξεσουάρ, αλλά ευθύνη που σώζει ζωές», τονίζεται χαρακτηριστικά από την ΕΛ.ΑΣ., η οποία διαμηνύει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν καθημερινά και με αυξημένη παρουσία στους δρόμους της χώρας.







