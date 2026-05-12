Αργίες 2026: Είστε έτοιμοι για το επόμενο τριήμερο; Πότε έρχεται

Μετά την Πρωτομαγιά οι περισσότεροι εργαζόμενοι στρέφουν το βλέμμα τους στην επόμενη ευκαιρία για μια τριήμερη απόδραση.

Ευτυχώς, τα νέα είναι καλά για όσους ανυπομονούν να ξεφύγουν σύντομα από τη ρουτίνα τους.

Το επόμενο τριήμερο ξεκούρασης είναι σε λίγες εβδομάδες, καθώς φέτος η εορτή του Αγίου Πνεύματος πέφτει τη Δευτέρα 1η Ιουνίου.

Στη μεγάλη αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας, η Εκκλησία τιμά το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας.

Για ποιους είναι αργία

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί επίσημη αργία για τον δημόσιο τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες και ισχύει μόνο για συγκεκριμένους κλάδους (όπως τράπεζες, ΟΤΑ, σχολεία κ.ά.) ή εφόσον προβλέπεται από συλλογική σύμβαση, κανονισμό εργασίας ή καθιερωμένη πρακτική.

