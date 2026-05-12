Η ποσότητα ντομάτας που προστατεύει την καρδιά και χαρίζει αντιγήρανση

Σε κλινικές δομικές έχει αποδειχθεί πως το λυκοπένιο, η χρωστική ουσία στις ντομάτες, υποστηρίζει την καρδιά, προστατεύει το δέρμα σας και μειώνει την οξείδωση που καθιστά την LDL χοληστερόλη (γνωστή ως “κακή”) πραγματικά επικίνδυνη.

Η ίδια ουσία έχει φανεί πως μπορεί να λειτουργήσει και ως εσωτερική περιποίηση του δέρματος, ενισχύοντας το SFP μας (ο συντελεστής προστασίας από τον ήλιο, που μετρά την προστατευτική ικανότητα ενός αντηλιακού έναντι των ακτίνων UVB) κατά 40%.

Δηλαδή, αυξάνει την επιδιόρθωση του DNA και αναστέλλει ενεργά την αποικοδόμηση του κολλαγόνου, όπως και το σχηματισμό των κηλίδων γήρανσης.

Πόσες ντομάτες χρειαζόμαστε για την αντιγήρανση και την καρδιά

Όλοι τρώμε ντομάτες ή τουλάχιστον οι περισσότεροι. Δεν παίρνουμε όμως, όλοι τα οφέλη, αφού όπως εξήγησε η Δρ. Lucia Aronica, επιστήμονας διατροφής και επιγενετικής του Stanfordστο podcast της Mel Robbins κάνουμε ένα λάθος, στην κατανάλωση.

Πόσες ντομάτες όμως, πρέπει να τρώμε για να πάρουμε όλα αυτά τα δώρα;

«Τα οφέλη της ντομάτας ξεκινούν με δέκα χιλιοστόγραμμα λυκοπενίου, σε κλινικές δοκιμές που χρησιμοποιούν χάπια. Αυτό ισοδυναμεί με την κατανάλωση 10 κιλών ωμών ντομάτας την ημέρα» εξηγεί η Δρ Aronica, η οποία ενημερώνει ότι υπάρχει ένας τρόπος να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη, αφού κανείς δεν μπορεί να τρώει 10 κιλά ντομάτες, την ημέρα -για πλήθος λόγων.

Η συνταγή της αντιγηραντικής επιτυχίας

Όπως αποκαλύπτει η Δρ Aronica υπάρχει άλλος τρόπος, πέραν της κατανάλωσης 10 κιλών ντομάτας, για να προστατεύσουμε την καρδιά και το δέρμα μας: είναι η χειροποίητη σάλτσα ντομάτας. Μόλις τρεις κουταλιές της σούπας καλύπτει τις ανάγκες μας, με την ειδικό να διευκρινίζει το μηχανισμό.

«Όταν προσθέτετε ελαιόλαδο, αυξάνετε τη διαθεσιμότητα κατά ένα επιπλέον 70%. Γιατί; Επειδή το λυκοπένιο είναι λιποδιαλυτό. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να απορροφηθεί χωρίς λίπος.

Ουσιαστικά, μαγειρεύοντας τις ντομάτες σας σε μια πάστα με ελαιόλαδο, μπορείτε να φτάσετε αυτά τα δέκα χιλιοστόγραμμα λυκοπενίου με μόνο τρεις κουταλιές της σούπας πάστα ντομάτας».