Σημαντική ενίσχυση μεγεθών για την The Swatch Group Greece

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,53 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 59,92%
Σημαντική ενίσχυση μεγεθών κατέγραψε το 2025 η The Swatch Group Greece. Η εταιρεία που δραστηριοποιείται στο εμπόριο ρολογιών γνωστών οίκων του εξωτερικού την προηγούμενη χρονιά κατάγραψε κύκλο εργασιών που ξεπέρασε τα 24,28 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 7,74% σε σχέση με τα 22,54 εκατ. ευρώ του 2024.
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,53 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 59,92% συγκριτικά με τα 1,58 εκατ. ευρώ του 2024. Τα δε καθαρά κέρδη της χρήσης 2025 ανήλθαν στο ποσό των 1,88 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 62,40% . σε σχέση με τα 1,15 εκατ. ευρώ του 2024.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η διοίκηση της εταιρείας στις επίσημες οικονομικές καταστάσεις, η πορεία της επιχείρησης το 2025 «επιβεβαιώνει τη σταθερή ανάπτυξη της και τη βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών , παρά τις προκλήσεις του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος».
Όσον αφορά την τρέχουσα χρήση, η διοίκηση εκτιμά ότι η εταιρεία, η θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία, αξιοποιώντας την ισχυρή της παρουσία στην αγορά και το δίκτυο συνεργατών της. «Η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων και η ευελιξία στη λήψη αποφάσεων ενισχύουν την προσαρμοστικότητα και τη λειτουργική της αποτελεσματικότητα» αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις και τονίζεται πως οι προοπτικές της εταιρείας διαγράφονται θετικές.
