Πάτρα: Έρχεται η πρώτη διεθνής έκθεση σκύλων

Περισσότεροι από 500 καθαρόαιμοι σκύλοι με pedigree, 65 διαφορετικών φυλών μεταξύ των οποίων και τεσσάρων ελληνικών, επισκέπτονται την Πάτρα αυτό το Σαββατοκύριακο 16-17 Μαΐου για να συμμετάσχουν στην πρώτη διεθνή έκθεση μορφολογίας που συνδιοργανώνεται από τον Κυνοφιλικό Όμιλο Αχαΐας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Από τις 09.00 έως τις 16.00 περίπου, στην Πλαζ του ΕΟΤ, μια ομάδα έμπειρων κριτών -οι Zoran Roknic, Danijel Djevi Boros από τη Σερβία, ο Ανδρέας Σάββας από την Κύπρο, οι Μαργαρίτα Μπερούκα, Λυκούργος Ζουμπουλίδης και Βασίλης Ανδριανόπουλος από την Ελλάδα- θα αξιολογήσουν τους σκύλους βάση των προτύπων της Διεθνούς Κυνολογικής Ομοσπονδίας και θα αναδείξουν τον πιο άρτιο από όλες τις συμμετέχουσες φυλές.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η νίκη για τους συμμετέχοντες είναι ηθική και αφορά κυρίως την αναγνώριση της δουλειάς των εκτροφέων των σκύλων.

Το διήμερο αναμένονται στην Πάτρα περισσότεροι από 200 επισκέπτες αποκλειστικά για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση, τόσο από Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό καθώς η διοργάνωση με την επιλογή ενός σημαντικού πάνελ κριτών συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των κυναγωγών. Οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προσδοκία και προμηνύουν ακόμα μεγαλύτερες διοργανώσεις για τον όμιλο.

Η είσοδος για τους επισκέπτες είναι δωρεάν. Όσοι βρεθούν στον χώρο θα έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν με εκτροφείς, να ενημερωθούν για την αγαπημένη τους φυλή και να γνωρίσουν νέες. Στον χώρο ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η είσοδος σκύλων που δεν συμμετέχουν στη διοργάνωση για λόγους ασφάλειας.