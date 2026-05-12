Οι απόλυτοι νησιωτικοί προορισμοί για ερωτευμένους

Η Ελλάδα προσφέρει μερικά από τα πιο μαγευτικά νησιά για ζευγάρια, με παραλίες, ηλιοβασιλέματα και παραδοσιακά ταβερνάκια δίπλα στο κύμα

Ονειρεύεστε την τέλεια ρομαντική απόδραση για δύο σε κάποιο ελληνικό νησί; Εμείς σας προτείνουμε παραλίες και εκδρομές για δύο, ρομαντικά δείπνα κάτω από τα αστέρια και ταβερνάκια δίπλα στο κύμα. Φυσικά, δε θα μπορούσαν να λείπουν τα μαγικά ηλιοβασιλέματα που θα σας κάνουν να εύχεστε η μέρα να μην τελειώσει ποτέ. Σαντορίνη: Το διαμάντι των Κυκλάδων

Δε θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα μας το νούμερο 1 των ελληνικών προορισμών για ζευγάρια. Το δημοφιλές νησί των Κυκλάδων είναι ένας πολύ αγαπητός ρομαντικός προορισμός. Αναρωτιέστε γιατί; Μόλις αντικρίσετε τη μαγική θέα της Καλντέρας, θα καταλάβετε αμέσως.

Υπάρχουν άπειροι λόγοι για να ερωτευτείτε τη Σαντορίνη. Θα τους ανακαλύψετε και εσείς στις παραλίες με τα ασυνήθιστα ηφαιστειακά χρώματα, στα νησιώτικα σπιτάκια στη γραφική Οία, τα Φηρά και το Ημεροβίγλι ή στο παραδοσιακό χωριό του Πύργου. Ή ίσως να το ανακαλύψετε κοιτάζοντας το Αιγαίο από το φάρο στο Ακρωτήρι (ιδανικό ρομαντικό κλείσιμο μιας ημερήσιας εκδρομής στον ξακουστό αρχαίο οικισμό της περιοχής). Αναμνήσεις για δύο στη Σαντορίνη Αν αποζητάτε ιδιωτικότητα, θα τη βρείτε στην πισίνα στο ξενοδοχείο ή τη βίλα σας… ναι, ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα όνειρο για ζευγάρια: αποκλειστικά οι δύο σας και η θέα της καλντέρας. Μετά είναι και τα θρυλικά ηλιοβασιλέματα της Σαντορίνης λίγο πριν απολαύσετε ένα ρομαντικό δείπνο φτιαγμένο από τα πιο φρέσκα ντόπια υλικά. Αν αναρωτιέστε τι άλλο μπορείτε να κάνετε στη Σαντορίνη, σας προτείνουμε εκδρομές σε οινοποιεία και ημερήσιες αποδράσεις με το καραβάκι στα νησάκια της Νέας και της Παλαιάς Καμμένης, αλλά και στη Θηρασιά (που θυμίζει τη Σαντορίνη 50 χρόνια πριν!). Μην φύγετε αν δεν έχετε περπατήσει από τα Φηρά ως την Οία, κατά μήκος της Καλντέρας, και μην ξεχάσετε να περάσετε από τα γραφικά χωριουδάκια του νησιού με την τέλεια θέα στο Αιγαίο. Κέρκυρα: Ένα νησί του Ιονίου συνώνυμο με τον πολιτισμό και τις τέχνες Άλλη μια ιδανική πρόταση διακοπών για ζευγάρια και κορυφαίος προορισμός στο Ιόνιο είναι η Κέρκυρα με τη βενετσιάνικη αύρα της. Τα κάστρα και τα παλάτια, οι βασιλικοί κήποι και ολόκληρη η Παλιά Πόλη της Κέρκυρας αποτελούν πολιτιστικό μνημείο της UNESCO και εμείς σας προτείνουμε να την εξερευνήσετε με τα πόδια. Μόνο έτσι θα βιώσετε το μοναδικό πολιτιστικό και καλλιτεχνικό της vibe με τα καφέ, τις ταβέρνες και τα κομψά μπιστρό της. Το Λιστόν και η πλατεία της Σπιανάδας είναι παριζιάνικες επιρροές, ενώ υπάρχουν και πολλά μουσεία που αφηγούνται με τα εκθέματά τους την ιδιαίτερη ιστορία του νησιού. Αυτό όμως που κάνει την Κέρκυρα απόλυτο προορισμό για ζευγάρια είναι τα ρομαντικά καντούνια και οι γραφικές γωνιές της Παλιάς Πόλης. Θα λατρέψετε να τα εξερευνάτε και να τα ποστάρετε στο Instagram!

Μετά από όλα αυτά, έρχεται η υπόλοιπη Κέρκυρα: παραλίες με beach bars και θαλάσσια σπορ ή -αν αποζητάτε περισσότερη ιδιωτικότητα- απομακρυσμένοι κολπίσκοι με άμμο ή βότσαλα και φόντο τα πεύκα θα ολοκληρώσουν το ρομαντικό σκηνικό των διακοπών σας. Αν πάλι έχετε όρεξη για θαλάσσιες εξερευνήσεις, σας προτείνουμε εκδρομή με καραβάκι. Υπάρχουν πολλά αξιοθέατα για να ανακαλύψετε από τη θάλασσα, όπως η εξωτική παραλία Paradise Beach. Αυθεντικές γεύσεις και κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα Εξίσου μοναδικές και αξέχαστες -όπως τα τοπία- είναι οι κερκυραϊκές γεύσεις. Όλες οι πολιτιστικές επιρροές της (κυρίως η ενετική) αντικατοπτρίζονται στην κουζίνα της, ανεξάρτητα αν τη δοκιμάζετε σε εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας ή σε παραθαλάσσιο ταβερνάκι. Εμείς προτείνουμε να κάνετε με το ταίρι σας μια γαστρονομική περιήγηση. Σε όποια παραλία και αν πάτε, θα βρεθείτε κοντά σε κάποιο χωριό: τον Πέλεκα ή τους Περουλάδες (με τα διάσημα ηλιοβασιλέματα), τον Αφιώνα, τους Λάκωνες, την Παλαιά Περίθεια και την Κασσιόπη. Τα απογεύματα στην Κέρκυρα ξεκινούν με κοκτέιλ, ανεξάρτητα αν είστε στην πόλη, σε παραθαλάσσιο οικισμό ή σε beach bar. Αν πάλι έχετε όρεξη για εκδρομές, σας προτείνουμε να επισκεφθείτε τους υπέροχους Παξούς και Αντίπαξους, δύο εξωτικά νησιά, ιδανικά για ζευγάρια, πολύ κοντά στην Κέρκυρα. Θα ξετρελαθείτε! Κρήτη: Δεν είναι απλώς νησί, είναι τρόπος ζωής Θα έχετε ακούσει ότι η Κρήτη έχει ένα μοναδικό τρόπο να μεταδίδει στους επισκέπτες τον αυθεντικό τρόπο ζωής της. Μπορείτε να το νιώσετε παντού, από τα κοσμοπολίτικα Χανιά, το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο μέχρι την πολυτελή Ελούντα και τον ατμοσφαιρικό Άγιο Νικόλαο.

Ήξερες όμως ότι η Κρήτη είναι μια από τις πιο αγαπημένες προτάσεις διακοπών για ζευγάρια; Μια βόλτα στην Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου ή των Χανίων αποτελεί την απόλυτη ρομαντική εμπειρία. Τα ενετικά κτίρια και τα στενά σοκάκια θα σας ταξιδέψουν πίσω στο χρόνο, ενώ δεν υπάρχει καλύτερο μέρος στην Κρήτη για δείπνο ή κοκτέιλ από τα ενετικά λιμάνια και τα κάστρα στις δυο αυτές πόλεις. Διάσημες παραλίες και εξωτικές εκδρομές με καραβάκι Στην Κρήτη δεν ξέρετε ποια παραλία να πρωτοδιαλέξετε. Όπου και αν βρεθείτε, στον Μπάλο, το Ελαφονήσι ή την Πρέβελη, την Τριόπετρα, τη Φαλάσαρνα, το Σεϊτάν Λιμάνι, το Αγιοφάραγγο, το Φοινικόδασος του Βάι και τόσες ακόμα συγκλονιστικές παραλίες, θα νομίζετε πως βρήκατε την αγαπημένη σας. Αν ψάχνετε πιο γαλήνιες και απομονωμένες εμπειρίες στη θάλασσα, σας προτείνουμε να πάρετε το καραβάκι για Λουτρό ή για τα εξωτικά νησάκια Χρυσή και Κουφονήσι. Αν αγαπάτε το φαγητό και το κρασί, θα ερωτευτείτε την Κρήτη Στο επίκεντρο του κρητικού τρόπου ζωής θα βρείτε νόστιμα πιάτα φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα ντόπια υλικά. Και επειδή ο έρωτας περνά από το στομάχι, εξαιρετικές προτάσεις για ζευγάρια στην Κρήτη είναι οι δρόμοι του κρασιού στο Ηράκλειο ή μια γαστρονομική περιήγηση στα Χανιά. Βέβαια, η αλήθεια είναι πως ολόκληρες οι διακοπές στην Κρήτη μοιάζουν με μια τεράστια γαστρονομική περιήγηση, ειδικά όταν δοκιμάζετε τη ντόπια κουζίνα σε παραδοσιακές ταβέρνες δίπλα στο κύμα ή σε κάποιο ορεινό χωριό. Και αν αυτό δε σας φτάνει, πείτε τι άλλο θέλετε να κάνετε και αφήστε την Κρήτη να πραγματοποιήσει κάθε επιθυμία σας. Θέλετε πολιτισμό; Τι θα λέγατε για μια επίσκεψη στο Ανάκτορο της Κνωσσού κοντά στο Ηράκλειο ή στο νησί της Σπιναλόγγας δίπλα στον Άγιο Νικόλαο; Ρόδος: Μεσαιωνική αύρα, ρομαντισμός και μια έκρηξη γεύσεων Η Ρόδος, εκτός από διάσημο νησί των Δωδεκανήσων είναι και ιδανικός καλοκαιρινός προορισμός για ζευγάρια. Για αρχή προτείνουμε μια βόλτα στην Παλιά Μεσαιωνική Πόλη. Φαντάσου να περπατάτε με το ταίρι σας ανάμεσα στα κάστρα και τα λιθόστρωτα σοκάκια που κάποτε ίππευαν ιππότες και να απολαμβάνετε ρομαντική θέα από τη Λίνδο, προπαντός από την ακρόπολη. Ακριβώς από κάτω βρίσκεται ο Άγιος Παύλος, μια παραλία που λατρεύουν τα ζευγάρια χάρη στο χαλαρωτικό της vibe, τα κοκτέιλ και την εκπληκτική θέα.