Οι απόλυτοι νησιωτικοί προορισμοί για ερωτευμένους

Η Ελλάδα προσφέρει μερικά από τα πιο μαγευτικά νησιά για ζευγάρια, με παραλίες, ηλιοβασιλέματα και παραδοσιακά ταβερνάκια δίπλα στο κύμα
Ονειρεύεστε την τέλεια ρομαντική απόδραση για δύο σε κάποιο ελληνικό νησί;
Εμείς σας προτείνουμε παραλίες και εκδρομές για δύο, ρομαντικά δείπνα κάτω από τα αστέρια και ταβερνάκια δίπλα στο κύμα. Φυσικά, δε θα μπορούσαν να λείπουν τα μαγικά ηλιοβασιλέματα που θα σας κάνουν να εύχεστε η μέρα να μην τελειώσει ποτέ.
Σαντορίνη: Το διαμάντι των Κυκλάδων
Δε θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα μας το νούμερο 1 των ελληνικών προορισμών για ζευγάρια. Το δημοφιλές νησί των Κυκλάδων είναι ένας πολύ αγαπητός ρομαντικός προορισμός. Αναρωτιέστε γιατί; Μόλις αντικρίσετε τη μαγική θέα της Καλντέρας, θα καταλάβετε αμέσως.
Υπάρχουν άπειροι λόγοι για να ερωτευτείτε τη Σαντορίνη. Θα τους ανακαλύψετε και εσείς στις παραλίες με τα ασυνήθιστα ηφαιστειακά χρώματα, στα νησιώτικα σπιτάκια στη γραφική Οία, τα Φηρά και το Ημεροβίγλι ή στο παραδοσιακό χωριό του Πύργου. Ή ίσως να το ανακαλύψετε κοιτάζοντας το Αιγαίο από το φάρο στο Ακρωτήρι (ιδανικό ρομαντικό κλείσιμο μιας ημερήσιας εκδρομής στον ξακουστό αρχαίο οικισμό της περιοχής).
Αναμνήσεις για δύο στη Σαντορίνη
Αν αποζητάτε ιδιωτικότητα, θα τη βρείτε στην πισίνα στο ξενοδοχείο ή τη βίλα σας… ναι, ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα όνειρο για ζευγάρια: αποκλειστικά οι δύο σας και η θέα της καλντέρας. Μετά είναι και τα θρυλικά ηλιοβασιλέματα της Σαντορίνης λίγο πριν απολαύσετε ένα ρομαντικό δείπνο φτιαγμένο από τα πιο φρέσκα ντόπια υλικά.
Αν αναρωτιέστε τι άλλο μπορείτε να κάνετε στη Σαντορίνη, σας προτείνουμε εκδρομές σε οινοποιεία και ημερήσιες αποδράσεις με το καραβάκι στα νησάκια της Νέας και της Παλαιάς Καμμένης, αλλά και στη Θηρασιά (που θυμίζει τη Σαντορίνη 50 χρόνια πριν!). Μην φύγετε αν δεν έχετε περπατήσει από τα Φηρά ως την Οία, κατά μήκος της Καλντέρας, και μην ξεχάσετε να περάσετε από τα γραφικά χωριουδάκια του νησιού με την τέλεια θέα στο Αιγαίο.
Κέρκυρα: Ένα νησί του Ιονίου συνώνυμο με τον πολιτισμό και τις τέχνες
Άλλη μια ιδανική πρόταση διακοπών για ζευγάρια και κορυφαίος προορισμός στο Ιόνιο είναι η Κέρκυρα με τη βενετσιάνικη αύρα της. Τα κάστρα και τα παλάτια, οι βασιλικοί κήποι και ολόκληρη η Παλιά Πόλη της Κέρκυρας αποτελούν πολιτιστικό μνημείο της UNESCO και εμείς σας προτείνουμε να την εξερευνήσετε με τα πόδια.
Μόνο έτσι θα βιώσετε το μοναδικό πολιτιστικό και καλλιτεχνικό της vibe με τα καφέ, τις ταβέρνες και τα κομψά μπιστρό της. Το Λιστόν και η πλατεία της Σπιανάδας είναι παριζιάνικες επιρροές, ενώ υπάρχουν και πολλά μουσεία που αφηγούνται με τα εκθέματά τους την ιδιαίτερη ιστορία του νησιού. Αυτό όμως που κάνει την Κέρκυρα απόλυτο προορισμό για ζευγάρια είναι τα ρομαντικά καντούνια και οι γραφικές γωνιές της Παλιάς Πόλης. Θα λατρέψετε να τα εξερευνάτε και να τα ποστάρετε στο Instagram!
Μετά από όλα αυτά, έρχεται η υπόλοιπη Κέρκυρα: παραλίες με beach bars και θαλάσσια σπορ ή -αν αποζητάτε περισσότερη ιδιωτικότητα- απομακρυσμένοι κολπίσκοι με άμμο ή βότσαλα και φόντο τα πεύκα θα ολοκληρώσουν το ρομαντικό σκηνικό των διακοπών σας. Αν πάλι έχετε όρεξη για θαλάσσιες εξερευνήσεις, σας προτείνουμε εκδρομή με καραβάκι. Υπάρχουν πολλά αξιοθέατα για να ανακαλύψετε από τη θάλασσα, όπως η εξωτική παραλία Paradise Beach.
Αυθεντικές γεύσεις και κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα
Εξίσου μοναδικές και αξέχαστες -όπως τα τοπία- είναι οι κερκυραϊκές γεύσεις. Όλες οι πολιτιστικές επιρροές της (κυρίως η ενετική) αντικατοπτρίζονται στην κουζίνα της, ανεξάρτητα αν τη δοκιμάζετε σε εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας ή σε παραθαλάσσιο ταβερνάκι. Εμείς προτείνουμε να κάνετε με το ταίρι σας μια γαστρονομική περιήγηση. Σε όποια παραλία και αν πάτε, θα βρεθείτε κοντά σε κάποιο χωριό: τον Πέλεκα ή τους Περουλάδες (με τα διάσημα ηλιοβασιλέματα), τον Αφιώνα, τους Λάκωνες, την Παλαιά Περίθεια και την Κασσιόπη.
Τα απογεύματα στην Κέρκυρα ξεκινούν με κοκτέιλ, ανεξάρτητα αν είστε στην πόλη, σε παραθαλάσσιο οικισμό ή σε beach bar. Αν πάλι έχετε όρεξη για εκδρομές, σας προτείνουμε να επισκεφθείτε τους υπέροχους Παξούς και Αντίπαξους, δύο εξωτικά νησιά, ιδανικά για ζευγάρια, πολύ κοντά στην Κέρκυρα. Θα ξετρελαθείτε!
Κρήτη: Δεν είναι απλώς νησί, είναι τρόπος ζωής
Θα έχετε ακούσει ότι η Κρήτη έχει ένα μοναδικό τρόπο να μεταδίδει στους επισκέπτες τον αυθεντικό τρόπο ζωής της. Μπορείτε να το νιώσετε παντού, από τα κοσμοπολίτικα Χανιά, το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο μέχρι την πολυτελή Ελούντα και τον ατμοσφαιρικό Άγιο Νικόλαο.
Ήξερες όμως ότι η Κρήτη είναι μια από τις πιο αγαπημένες προτάσεις διακοπών για ζευγάρια; Μια βόλτα στην Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου ή των Χανίων αποτελεί την απόλυτη ρομαντική εμπειρία. Τα ενετικά κτίρια και τα στενά σοκάκια θα σας ταξιδέψουν πίσω στο χρόνο, ενώ δεν υπάρχει καλύτερο μέρος στην Κρήτη για δείπνο ή κοκτέιλ από τα ενετικά λιμάνια και τα κάστρα στις δυο αυτές πόλεις.
Διάσημες παραλίες και εξωτικές εκδρομές με καραβάκι
Στην Κρήτη δεν ξέρετε ποια παραλία να πρωτοδιαλέξετε. Όπου και αν βρεθείτε, στον Μπάλο, το Ελαφονήσι ή την Πρέβελη, την Τριόπετρα, τη Φαλάσαρνα, το Σεϊτάν Λιμάνι, το Αγιοφάραγγο, το Φοινικόδασος του Βάι και τόσες ακόμα συγκλονιστικές παραλίες, θα νομίζετε πως βρήκατε την αγαπημένη σας. Αν ψάχνετε πιο γαλήνιες και απομονωμένες εμπειρίες στη θάλασσα, σας προτείνουμε να πάρετε το καραβάκι για Λουτρό ή για τα εξωτικά νησάκια Χρυσή και Κουφονήσι.
Αν αγαπάτε το φαγητό και το κρασί, θα ερωτευτείτε την Κρήτη
Στο επίκεντρο του κρητικού τρόπου ζωής θα βρείτε νόστιμα πιάτα φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα ντόπια υλικά. Και επειδή ο έρωτας περνά από το στομάχι, εξαιρετικές προτάσεις για ζευγάρια στην Κρήτη είναι οι δρόμοι του κρασιού στο Ηράκλειο ή μια γαστρονομική περιήγηση στα Χανιά. Βέβαια, η αλήθεια είναι πως ολόκληρες οι διακοπές στην Κρήτη μοιάζουν με μια τεράστια γαστρονομική περιήγηση, ειδικά όταν δοκιμάζετε τη ντόπια κουζίνα σε παραδοσιακές ταβέρνες δίπλα στο κύμα ή σε κάποιο ορεινό χωριό.
Και αν αυτό δε σας φτάνει, πείτε τι άλλο θέλετε να κάνετε και αφήστε την Κρήτη να πραγματοποιήσει κάθε επιθυμία σας. Θέλετε πολιτισμό; Τι θα λέγατε για μια επίσκεψη στο Ανάκτορο της Κνωσσού κοντά στο Ηράκλειο ή στο νησί της Σπιναλόγγας δίπλα στον Άγιο Νικόλαο;
Ρόδος: Μεσαιωνική αύρα, ρομαντισμός και μια έκρηξη γεύσεων
Η Ρόδος, εκτός από διάσημο νησί των Δωδεκανήσων είναι και ιδανικός καλοκαιρινός προορισμός για ζευγάρια. Για αρχή προτείνουμε μια βόλτα στην Παλιά Μεσαιωνική Πόλη. Φαντάσου να περπατάτε με το ταίρι σας ανάμεσα στα κάστρα και τα λιθόστρωτα σοκάκια που κάποτε ίππευαν ιππότες και να απολαμβάνετε ρομαντική θέα από τη Λίνδο, προπαντός από την ακρόπολη. Ακριβώς από κάτω βρίσκεται ο Άγιος Παύλος, μια παραλία που λατρεύουν τα ζευγάρια χάρη στο χαλαρωτικό της vibe, τα κοκτέιλ και την εκπληκτική θέα.
Θέλετε κάτι πιο ήσυχο για εσάς και το ταίρι σας; Διάλεξτε μια εκδρομή με καραβάκι σε άγνωστα μέρη για αξέχαστες βουτιές ή -αν προτιμάτε να ορίζετε εσείς τη διαδρομή- νοικιάστε σκάφος με skipper. Στις παραλίες που επιβάλλεται να δείτε συγκαταλέγονται η Καλλιθέα, η αμμώδης Τσαμπίκα, η Αγάθη και φυσικά η -αφιερωμένη στο θρύλο του σινεμά- παραλία Anthony Quinn.
Ένα μίγμα από πολιτισμούς και γεύσεις που εκπλήσσουν
Και η κουζίνα της Ρόδου δε διαφέρει από όλα τα άλλα… ναι, είναι ένα μίγμα όλων των πολιτισμών που πέρασαν από το νησί. Μια γαστρονομική περιήγηση στη Ρόδο θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε τις αυθεντικές ροδίτικες γεύσεις, αλλά και τα εξαιρετικά κρασιά (τέσσερα από αυτά έχουν σήμανση ΠΟΠ). Αν τώρα θέλετε να πάτε το ρομαντισμό σε άλλο επίπεδο, προτιμήστε εκδρομή με καραβάκι στη Σύμη, έναν από τους πιο καλά κρυμμένους θησαυρούς των Δωδεκανήσων. Εσείς και το άλλο σας μισό θα τη λατρέψετε…!
Σκιάθος: Γεμάτη ρομαντικά στοιχεία και ονειρικές παραλίες
Πως να μην αγαπήσετε το μαγευτικό νησί της Σκιάθου στις Σποράδες; Η Χώρα προσφέρεται τέλεια για βόλτες χέρι-χέρι, ενώ είναι γεμάτη πολύχρωμα μαγαζάκια και εστιατόρια. Αν έχετε όρεξη να ανακαλύψετε ένα καλά κρυμμένο μυστικό, πηγαίνετε στο Μπούρτζι (τη μικρή, πράσινη χερσόνησο που χωρίζει το λιμάνι από τον υπόλοιπο οικισμό) για κοκτέιλ και μεζεδάκια.
Στις παραλίες του νησιού οι πράσινες και γαλάζιες αποχρώσεις της θάλασσας εντυπωσιάζουν: στις κοσμοπολίτικες Κουκουναριές, τον Βρωμόλιμνο και το Μανδράκι (σας προτείνουμε να μείνετε μέχρι το ηλιοβασίλεμα), αλλά και στην Τσουγκριά, τον Μικρό και τον Μεγάλο Ασέληνο, την Ελιά. Μην ξεχάσετε τη διάσημη παραλία Λαλάρια, στην οποία φτάνετε με καραβάκι. Η Σκιάθος, ένα απόλυτα ιδανικό νησί για ζευγάρια στην Ελλάδα, έχει αεροδρόμιο και τακτική ακτοπλοϊκή διασύνδεση με την Εύβοια ή τον Βόλο.
Μήλος: Ένα ονειρικό τοπίο για δύο
Πάμε πίσω στις Κυκλάδες, στην πανέμορφη Μήλο – έναν ιδιαίτερα δημοφιλή ελληνικό προορισμό για ζευγάρια και για νέους ταξιδιώτες που γοητεύονται από τα χρωματιστά ψαροχώρια, τους κυκλαδίτικους οικισμούς και την εξαιρετική ντόπια κουζίνα. Όσο για τις παραλίες… Το σεληνιακό τοπίο στο Σαρακήνικο (η Αυγουστιάτικη πανσέληνος από εδώ είναι ίσως ό,τι πιο ρομαντικό θα δείτε στο νησί), ο ειδυλλιακός Παπάφραγκας και η κοσμοπολίτικη Φυρίπλακα συναγωνίζονται επάξια διάσημες εξωτικές παραλίες σε όλο τον κόσμο.
Οπωσδήποτε μην ξεχάσετε να κάνετε εκδρομή με καραβάκι γύρω από τη Μήλο, αν θέλετε να δείτε από κοντά το Κλέφτικο, το Τσιγκράδο και τον Γέρακα – επίσης θαυμάσια μέρη για μπάνιο. Και ξέρετε τι άλλο θα λατρέψετε; Τις ψαροταβέρνες επάνω στο κύμα στην Πολλώνα, τις βόλτες στη γραφική Τρυπητή και την Πλάκα (Χώρα), τον ήλιο που δύει από το κάστρο και τα δροσερά κοκτέιλ σε ατμοσφαιρικό μπαρ με θέα στο Αιγαίο.
Αν ψάχνετε τον παράδεισο του Instagram, ψάξτε να βρείτε τα χρωματιστά πλωτά σπίτια στο Κλήμα, τα Μανδράκια και τον Φυροπόταμο. Αν πάλι αποζητάτε τη γαλήνη και την απομόνωση, κάντε την εκδρομή με καραβάκι στον Πολύαιγο ή αφιερώστε μερικές μέρες από τις ρομαντικές διακοπές σας στη γειτονική Κίμωλο και άλλα κοντινά νησιά.
Αστυπάλαια: Ετοιμάσου να ερωτευτείς το νησί-πεταλούδα
Μοιάζει με νησί των Κυκλάδων, όμως δεν είναι… Τα νησιώτικα σπιτάκια και οι παρθένες παραλίες της Αστυπάλαιας εκπέμπουν την πιο μεθυστική αύρα των Δωδεκανήσων. Θα το διαπιστώσεις πολύ γρήγορα, εξερευνώντας τη Χώρα ή ανεβαίνοντας από το παλιό λιμάνι στον Πέρα Γιαλό. Οι ανεμόμυλοι και οι αυλές γεμάτες ανθισμένα γεράνια συνθέτουν ένα μοναδικό θέαμα, ενώ για τη θέα του Αιγαίου από το ενετικό κάστρο δεν υπάρχουν λόγια…απλά σου κόβει την ανάσα.
Το νησί με το σχήμα πεταλούδας έχει παραλίες για κάθε γούστο: τις αμμώδεις Βάτσες, τα Καμινάκι
Η Αστυπάλαια είναι ιδανικό νησί για ζευγάρια, απόλυτα συνώνυμο με τις ρομαντικές διακοπές. Θα λατρέψεις να ανακαλύπτεις τα παραθαλάσσια χωριά της όπως τη Μαλτεζάνα και το Βαθύ, ενώ θα ερωτευτείς το φαγητό της: τα πιάτα που θα δοκιμάσεις στις ταβέρνες, όπως το αργομαγειρεμένο κρέας και τα λαχανικά, μοιάζουν τόσο με σπιτικά που θα νομίζεις ότι σε προσκάλεσαν ντόπιοι στο σπίτι τους για να σου κάνουν το τραπέζι.
πηγή news247.gr
