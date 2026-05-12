Τα 5 ζώδια που αφήνουν πίσω τα δύσκολα στις σχέσεις τους

Οι σχέσεις βελτιώνονται θεαματικά για πέντε ζώδια μέσα στην εβδομάδα.

Αυτή είναι μια περίοδος που σας καλεί να αγκαλιάσετε νέα ξεκινήματα και να πείτε «ναι» ακόμα κι αν υπάρχει φόβος ή αβεβαιότητα.

Στις 14 Μαΐου, ο Ήλιος συναντά τον Ερμή στον Ταύρο, σε μια όψη γνωστή ως cazimi στον Ερμή. Πρόκειται για την πρώτη από τις δύο ισχυρές συνόδους της εβδομάδας, καθώς στις 16 Μαΐου ακολουθεί και η σύνοδος του Άρη με τον Χείρωνα. Όταν δύο πλανήτες ενώνονται τόσο δυναμικά, οι ενέργειές τους συγχωνεύονται, δημιουργώντας έντονη και στοχευμένη επιρροή στην ερωτική σας ζωή.

Ο Ερμής cazimi σηματοδοτεί έναν ολοκαίνουργιο κύκλο στην επικοινωνία σας. Είναι η στιγμή να εκφράσετε όσα νιώθετε, να ανοιχτείτε συναισθηματικά και να δώσετε χώρο στην αγάπη να ανθίσει.

Παράλληλα, η Νέα Σελήνη στον Ταύρο το Σάββατο φέρνει νέες ευκαιρίες για έρωτα, χαρά και βαθύτερη συναισθηματική σύνδεση. Όσα επιθυμείτε μπορούν πραγματικά να γίνουν πραγματικότητα — αρκεί να είστε πρόθυμοι να τα επιλέξετε. Μην ξεχνάτε πως αξίζετε τόσο την αληθινή αγάπη όσο και την ουσιαστική ευτυχία.

Μετά από πολλές δυσκολίες, οι σχέσεις 5 ζωδίων βελτιώνονται σημαντικά

Σκορπιός

Δώστε μεγάλη προσοχή στις συζητήσεις που κάνετε αυτή την εβδομάδα, Σκορπιοί, γιατί όταν ο Ήλιος συναντά τον Ερμή στον Ταύρο, κάτι σημαντικό έρχεται στην επιφάνεια. Αυτή η ενέργεια είναι καθοριστική για την πορεία σας προς τα εμπρός, ειδικά τώρα που ο Ουρανός έχει μόλις φύγει από τον Ταύρο.

Φροντίστε να βεβαιωθείτε ότι είστε απόλυτα στην ίδια σελίδα με τον σύντροφό σας σχετικά με το τι σημαίνει «προχωράμε μαζί». Μιλήστε ανοιχτά αυτή την εβδομάδα και μείνετε παρόντες σε κάθε συζήτηση, χωρίς βιασύνη ή περισπασμούς.

Αν είστε ελεύθεροι, να είστε σε εγρήγορση για μια νέα ευκαιρία στον έρωτα. Η όψη του Ερμή cazimi ενεργοποιεί έναν νέο κύκλο στην ερωτική σας ζωή, κάτι που μπορεί να φέρει ένα μήνυμα, μια προσέγγιση ή μια νέα γνωριμία που δεν περιμένετε.

Μείνετε ανοιχτοί στην αγάπη και στις ευκαιρίες που αρχίζουν να εμφανίζονται. Τολμήστε να δώσετε μια ευκαιρία σε άτομα που παλιότερα ίσως δεν θα σκεφτόσασταν και επιτρέψτε στον εαυτό σας να βγει λίγο έξω από τη ζώνη άνεσής σας.

Τοξότης

Καθώς η Βέστα, ο αστεροειδής που κυβερνά την εσωτερική σας ώθηση και τη φλόγα σας, περνά στον Κριό την Τετάρτη, γίνεστε πιο συνειδητοί και με σαφή πρόθεση στις ερωτικές σας κινήσεις. Στον Κριό, η ενέργεια της Βέστα επηρεάζει τη ρομαντική σας ζωή, και πιο συγκεκριμένα τον γάμο ή μια σταθερή, δεσμευμένη ένωση.

Αυτή η ενέργεια αφορά την πρόθεση και την κατεύθυνση στις πράξεις σας. Σας βοηθά να ξεπεράσετε την αβεβαιότητα γύρω από τη δέσμευση ή τον φόβο ότι θα χάσετε την ελευθερία σας. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να επενδύσει ολοκληρωτικά στη σχέση σας και να αφοσιωθεί στην αγάπη που πραγματικά έχει σημασία για εσάς. Αυτή η επιρροή αφορά την αναζήτηση του «ενός», και όχι το περιστασιακό φλερτ.

Η Βέστα στον Κριό σας βοηθά να καταλάβετε τι είναι πραγματικά σημαντικό και να διασφαλίσετε ότι τα λόγια σας ευθυγραμμίζονται με τις πράξεις σας. Επιτρέψτε σε αυτή την εσωτερική «αναβάθμιση» να συμβεί, γιατί πρόκειται να μεταμορφώσει την ερωτική σας ζωή.

Ζυγός

Όταν ο Χείρωνας συναντά τον Άρη στον Κριό στις 16 Μαΐου, φέρνει βαθιά θεραπεία τόσο σε εσάς όσο και στη σχέση σας, ακριβώς με τον τρόπο που χρειάζεστε περισσότερο. Αυτή είναι μια ιδιαίτερα δυναμική περίοδος για την ερωτική σας ζωή, καθώς η έντονη παρουσία πλανητών στον Κριό ανεβάζει την ενέργεια, το πάθος και τις εξελίξεις.

Ωστόσο, η σύνοδος Χείρωνα και Άρη σας βοηθά επιτέλους να στρέψετε την προσοχή σας στη θεραπεία των συναισθηματικών σας πληγών. Αυτό επηρεάζει τόσο τη σχέση με τον σύντροφό σας όσο και τη δική σας προσωπική διαδρομή.

Αντί να αποφεύγετε δύσκολες καταστάσεις ή συναισθήματα, αυτή είναι η εβδομάδα που καλείστε να αντιμετωπίσετε όσα χρειάζονται πραγματικά ίαση, ώστε να βελτιώσετε τη σχέση σας. Η συγκεκριμένη όψη σάς βοηθά να κατανοήσετε βαθύτερα τα ερωτικά σας μοτίβα και τις επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές στις σχέσεις.

Ο Χείρωνας και ο Άρης φωτίζουν πληγές που μέχρι τώρα ίσως δεν μπορούσατε καν να δείτε καθαρά. Τώρα έχετε τη δύναμη να απελευθερωθείτε από καρμικές καταστάσεις και να προσελκύσετε μια νέα, πιο υγιή και ισορροπημένη σχέση.

Αφιερώστε χρόνο για ενδοσκόπηση και επιτρέψτε στον εαυτό σας να αποδεχτεί ακόμη και τις πιο άβολες αλήθειες. Αυτή μπορεί να είναι μια καθοριστική στιγμή εξέλιξης και απελευθέρωσης — αρκεί να είστε έτοιμοι να αφήσετε πίσω τις παλιές ιστορίες και τα βάρη που κουβαλούσατε γύρω από την αγάπη.

Αιγόκερως

Μην φοβάστε να δώσετε άλλη μία ευκαιρία στην αγάπη, Αιγόκεροι. Η Νέα Σελήνη στον Ταύρο κάνει τη 16η Μαΐου ιδανική ημέρα για σημαντικές συζητήσεις που αφορούν το μέλλον σας. Μην αφήσετε τον φόβο να σταθεί εμπόδιο σε όσα πραγματικά προορίζονται για εσάς.

Είτε ο πόνος προέρχεται από αυτή τη σχέση είτε από παλιές απογοητεύσεις, τώρα είναι η στιγμή να επιτρέψετε στον εαυτό σας να προσπαθήσει ξανά. Αυτή η Νέα Σελήνη φέρνει μια ολοκαίνουργια αρχή στην ερωτική σας ζωή και σας βοηθά να προσελκύσετε τη σταθερή, ασφαλή και γεμάτη αγάπη σχέση που πάντα ονειρευόσασταν.

Αν είστε ελεύθεροι, η ενέργεια αυτής της περιόδου είναι ιδανική για ένα πρώτο ραντεβού ή ακόμη και για μια ξαφνική γνωριμία με κάποιο νέο πρόσωπο. Με τη Σελήνη στον Ταύρο, αυτή η συνάντηση μόνο τυχαία δεν είναι — μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι του μέλλοντός σας.

Εμπιστευτείτε πως πλέον είστε ασφαλείς να αγαπήσετε ξανά και δώστε προσοχή στα θετικά σημάδια που δείχνει το άλλο άτομο. Αυτό θα σας γεμίσει αυτοπεποίθηση και θα σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε τη μοίρα σας μόλις εμφανιστεί μπροστά σας.

Υδροχόος

Μιλήστε ανοιχτά για όσα θέλετε αυτή την εβδομάδα, Υδροχόοι — ειδικά από τη στιγμή που ο Ερμής περνά στους Διδύμους στις 17 Μαΐου. Ο Ερμής στους Διδύμους φέρνει στο προσκήνιο τα σχέδια για το μέλλον, τη δέσμευση και τις ουσιαστικές συζητήσεις γύρω από τη σχέση σας.

Αυτή η ενέργεια βοηθά τη σχέση σας να προχωρήσει σε πιο θετική κατεύθυνση και αποκαλύπτει αν υπάρχει πραγματική σύμπνοια σε σημαντικά θέματα, όπως ο γάμος ή η δημιουργία οικογένειας.

Ο Ερμής στους Διδύμους σας δίνει τη διαύγεια να καταλάβετε αν το άτομο που έχετε δίπλα σας είναι πραγματικά εκείνο με το οποίο θέλετε να χτίσετε τη ζωή σας. Αφιερώστε χρόνο για να σκεφτείτε τι πραγματικά αναζητάτε σε έναν σύντροφο. Αν εξακολουθείτε να ψάχνετε τη μεγάλη αγάπη, το τέλος της εβδομάδας μπορεί να φέρει μια σημαντική ερωτική εξέλιξη ή αποκάλυψη.

Ο Ερμής στους Διδύμους ανοίγει τον δρόμο για νέες γνωριμίες, ευκαιρίες και συναρπαστικά πρόσωπα στη ζωή σας. Όμως για να αξιοποιήσετε στο έπακρο αυτή την περίοδο, χρειάζεται να ξέρετε ξεκάθαρα τι θέλετε.

Έτσι θα μπορέσετε να αναγνωρίσετε το σωστό πρόσωπο για εσάς, αντί να παρασυρθείτε από τις πολλές και δελεαστικές επιλογές γύρω σας. Η ερωτική σας ζωή ετοιμάζεται να γίνει πολύ πιο έντονη και δραστήρια — γι’ αυτό φροντίστε να επενδύετε την ενέργειά σας σε ανθρώπους που έχουν πραγματικά αξία για εσάς.

πηγή enikos.gr