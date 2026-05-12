Κεφαλονιά: Eπιχείρηση διάσωσης 60χρονου Βρετανού πεζοπόρου -Μεταφέρθηκε στην Πάτρα

Επιχείρηση εντοπισμού και απεγκλωβισμού 60χρονου Βρετανού πεζοπόρου, σε δύσβατο σημείο στα βόρεια της περιοχής Κουλουράτα, σε ορεινή περιοχή μεταξύ των τοποθεσιών Αβγός και Φούχτα, στη Δημοτική Ενότητα Σάμης, στην Κεφαλονιά, πραγματοποιήθηκε χθες νωρίς από το απόγευμα, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του νομού, σε συνεργασία με το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης.

Σύμφωνα, με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ Ζακύνθου, λίγο πριν τις 5 χθες το απόγευμα, κάλεσε σε βοήθεια, μέσω του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης, 112, ένας εκ των δύο συνοδοιπόρων που ήταν μαζί με τον 60χρονο ομοεθνή τους, καθώς, κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας, ο τελευταίος, αισθάνθηκε αδιαθεσία και συμπτώματα πιθανού καρδιακού επεισοδίου.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της ΕΜΟΔΕ, της αστυνομίας και ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, όμως λόγω του δύσβατου της περιοχής, δεν ήταν εύκολη η προσέγγιση οχήματος στο συγκεκριμένο σημείο, οπότε, από το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης, συνέδραμε στην επιχείρηση ελικόπτερο, το οποίο και παρέλαβε με ασφάλεια τον 60χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε τις αισθήσεις του, κατά τη διάρκεια του απεγκλωβισμού του, ενώ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις και νοσηλεία, ενώ οι δύο ομοεθνείς του, αποφάσισαν να επιστρέψουν μόνοι τους από το σημείο, μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης διάσωσης.

