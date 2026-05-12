Συνταγή για παπαρδέλες σε κρεμώδη βουτυράτη σάλτσα

Ένα πιάτο εμπνευσμένο από την ιταλική κουζίνα, με πλούσια υφή και δυνατή γεύση.

Ή απλώς η ιδανική λύση όταν, πεινάμε τα βράδια μετά τη δουλειά και θέλουμε κάτι νόστιμο και εύκολο.

Η κρεμώδης σάλτσα, εμπλουτίζεται με κρέμα γάλακτος και παρμεζάνα.

Και γενικώς όλα τα υλικά, υπάρχουν σχεδόν πάντα στο ψυγείο και στο ντουλάπι μας.

Το αποτέλεσμα, θα είναι και θα φαίνεται πολύ comfort και θα μας ικανοποιήσει.

Παρδέλες α λα κρεμ

Υλικά:

400 γρ. παπαρδέλες

2.500 γρ. νερό (για το βράσιμο)

20 γρ. αλάτι (για το νερό)

Για τη σάλτσα:

30 γρ. βούτυρο

15 γρ. ελαιόλαδο

9 γρ. σκόρδο

200 γρ. κρέμα γάλακτος

120 γρ. ζωμός κοτόπουλου ή λαχανικών

80 γρ. παρμεζάνα, τριμμένη

2 γρ. μαύρο πιπέρι

5 γρ. αλάτι

1 γρ. μοσχοκάρυδο (προαιρετικά)

10 γρ. μαϊντανός, ψιλοκομμένος

Εκτέλεση:

Βράζουμε άφθονο αλατισμένο νερό και ρίχνουμε τις παπαρδέλες.

Μαγειρεύουμε μέχρι να γίνουν al dente, κρατώντας λίγο από το νερό βρασμού και τις στραγγίζουμε.

Σε φαρδύ τηγάνι ζεσταίνουμε το βούτυρο με το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά.

Προσθέτουμε το σκόρδο και σοτάρουμε απαλά μέχρι να αρωματίσει, χωρίς να πάρει χρώμα.

Σβήνουμε με τον ζωμό και αφήνουμε να μειωθεί ελαφρώς. Προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος και ανακατεύουμε μέχρι να αρχίσει να δένει η σάλτσα.

Ενσωματώνουμε την παρμεζάνα, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να λιώσεικαι να δημιουργηθεί μια λεία, βελούδινη υφή. Ρυθμίζουμε τη γεύση με αλάτι, πιπέρι και, αν μας αρέσει, μοσχοκάρυδο.

Προσθέτουμε τις παπαρδέλες στη σάλτσα και ανακατεύουμε ώστε να καλυφθούν ομοιόμορφα. Αν χρειαστεί, αραιώνουμε με λίγο από το νερό βρασμού για πιο μεταξένια υφή.

Ολοκληρώνουμε με τον μαϊντανό και σερβίρουμε άμεσα, όσο το πιάτο παραμένει ζεστό και κρεμώδες.

πηγή newsit.gr