Εμποροεπαγγελματικός και Επιχειρηματικός Σύλλογος Αιγιαλείας: Όλοι μαζί για τον Οδοντωτό

Ο Εμποροεπαγγελματικός και Επιχειρηματικός Σύλλογος Δήμου Αιγιαλείας στηρίζει έμπρακτα το αίτημα για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου και συμμετέχει δυναμικά στο Παναίγιαλειο – Παγκαλαβρυτινό Συλλαλητήριο, την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 12:00 μ.μ. στον Κόμβο της Πούντας.

Σε δηλωσή του, ο πρόεδρος, Λάμπης Παπαδόπουλος, αναφέρει: «Δεν μπορούμε να μένουμε αμέτοχοι όταν ένας ζωτικός πνεύμονας του τόπου μας ασφυκτιά. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι η ζημιά του διπλανού μας σύντομα θα είναι και δική μας ζημιά. Η υποβάθμιση του Οδοντωτού πλήττει την οικονομική αλυσίδα όλης της Αιγιάλειας και η αντίδρασή μας πρέπει να είναι καθολική. Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου προς την Hellenic Train και κυρίως προς την πολιτική ηγεσία του τόπου, καθώς και όλους τους εμπλεκόμενους, ότι η υπομονή του εμπορικού κόσμου αλλά και σχεδόν του συνόλου των συμπολιτών μας εξαντλήθηκε. Μετά την άδικη τεκμαρτή φορολόγηση στα μαγαζιά μας, την απώλεια των σχολών μας, την απαξίωση της ΕΒΟ, την υποβάθμιση των δομών υγείας, το σταφιδικό ζήτημα, το κλείσιμο των ΕΛΤΑ και –πριν λίγες μέρες– την ψήφιση για την κατάργηση των τοπικών επιτροπών του ΕΦΚΑ, δεν θα δεχτούμε να γίνει ο Οδοντωτός το επόμενο "θύμα" μιας διαρκούς ανευθυνότητας. Αν δεν υπάρξουν άμεσες λύσεις και δεσμεύσεις, θα μας βρείτε απέναντί σας σε όλες τις επόμενες κάλπες. Η Αιγιάλεια δεν θα παραμείνει θεατής στον μαρασμό της. Δεν αντέχουμε να χάνουμε τα παιδιά μας και τους νέους εξαιτίας της συνεχόμενης υποβάθμισης του τόπου μας.»

"ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ): Κατόπιν επικοινωνίας του Συλλόγου μας με τον Πρόεδρο των Αστικών ΚΤΕΛ Αιγίου, υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης αστικού λεωφορείου για τη μετάβαση στον Κόμβο της Πούντας.

Διευκρινίζεται ότι η δρομολόγηση του λεωφορείου θα πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ εφόσον υπάρξει επαρκής αριθμός συμμετοχών. Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να μετακινηθούν με το λεωφορείο, να δηλώσουν συμμετοχή ΑΥΣΤΗΡΑ έως την Πέμπτη το μεσημέρι στα τηλέφωνα:

Λάμπης Παπαδόπουλος (Πρόεδρος): 6936506333

Κωνσταντίνος Κουλούρης (Γ. Γραμματέας): 6936506355

Ιωάννα Δημουλά (Αναπλ. Γεν. Γραμματέας): 6996601331

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

Άμεση επαναλειτουργία της γραμμής Διακοπτό – Καλάβρυτα.

Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έργων και ασφαλούς λειτουργίας.

Τέλος στην οικονομική υποβάθμιση του Δήμου μας.

Την Παρασκευή το μεσημέρι ενώνουμε τις φωνές μας. Η δύναμή μας είναι η μαζική μας παρουσία.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΥΝΤΑ!" αναφέρει ο σύλλογος, σχετικά με την κινητοποίηση της Παρασκευής.