Ημερίδα του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος: «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο και τον χρόνο»

Το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, διοργανώνει ημερίδα την προσεχή Κυριακή 17 Μαΐου 2026 με τίτλο: «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο και τον χρόνο: Η αφήγηση του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο Καλαβρύτων, από 11 π.μ. έως 1:30 μ.μ.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της διάχυσης της γνώσης του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος καθώς και στην ενίσχυση των δεσμών του Μουσείου με την κοινωνία. Επιπλέον, είναι κοινός τόπος ότι μία από τις πιο σημαντικές αποστολές των Μουσείων στις μέρες μας αποτελεί η προώθηση της εκπαίδευσης γεγονός που αποτυπώνεται και στον επίσημο και πιο πρόσφατο ορισμό του ICOM.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συζήτηση με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών που είχαν υπηρετήσει ως Διευθυντές και Δάσκαλοι του Δημοτικού Σχολείου Καλαβρύτων. Στόχος της συζήτησης είναι να διερευνηθούν διαχρονικά οι εκπαιδευτικές πρακτικές καθώς και η εκπαιδευτική προσέγγιση του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος από τη σχολική κοινότητα των Καλαβρύτων.

Η παρακολούθηση της ημερίδας είναι ανοιχτή για το κοινό και θα μεταδοθεί διαδικτυακά.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Κυριακή 17 Μαΐου 2026 Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο Καλαβρύτων

11.00 Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί.

11.25 «Το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων σε σχολικά εγχειρίδια και σε μαθητικές εφημερίδες».

Ομιλητής: ο κ. Μπάρτζης Γιάννης, συνταξιούχος εκπαιδευτικός.

Στρογγυλό Τραπέζι

«Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο και τον χρόνο: Η αφήγηση του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία».

Συντονιστής : Νίκος Κυριαζής, δημοσιογράφος.

Συμμετέχουν:

- ο κ. Δουρδούνης Χαράλαμπος, συνταξιούχος εκπαιδευτικός.

- ο κ. Θανόπουλος Δημήτριος, συνταξιούχος εκπαιδευτικός.

- η κ. Λουκοπούλου - Λυμπέρη Αγλαΐα, συνταξιούχος εκπαιδευτικός.

- ο κ. Μπάρτζης Γιάννης, συνταξιούχος εκπαιδευτικός.

- ο κ. Ρέλλος Αλέξιος, εκπαιδευτικός.

- η κ. Τζοβόλου Καλλιόπη, συνταξιούχος εκπαιδευτικός.

- ο κ. Χαλμούκης Θεόδωρος, συνταξιούχος εκπαιδευτικός.

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα του Μουσείου: 26920-23646 και 26923-60220 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]