Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον Οδοντωτό απ’ τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη

Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αίτημα γραπτής απάντησης, κατέθεσε για το θέμα της διακοπής των δρομολογίων του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και Καθηγητής Γιάννης Μανιάτης.

Στην ερώτηση του -την οποία ο κ. Μανιάτης έχει κοινοποιήσει και στον Δήμαρχο Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλο- εστιάζει σε τρία καίρια σημεία. Πρώτον, στην αναστολή λειτουργίας της γραμμής σε μια οικονομικά ευάλωτη και ορεινή περιοχή, δεύτερον, στη απαξίωση μιας υποδομής που χρηματοδοτήθηκε μ’ ευρωπαϊκούς πόρους και τρίτον, στην προστασία της διαδρομής του Οδοντωτού, στην πρόληψη, αποκατάσταση κ.λπ.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Μανιάτη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως εξής:

«130 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του, η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε πρόσφατα στην αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού - Καλαβρύτων. Η συγκεκριμένη επιλογή εγείρει σοβαρά ζητήματα συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο για την ασφάλεια των μεταφορών, την ανθεκτικότητα των υποδομών και την προστασία περιοχών υψηλής περιβαλλοντικής αξίας.

Παρά την καταγραφή αρκετών κατολισθητικών φαινομένων, ιδίως μετά τις πυρκαγιές του 2023, και τις σχετικές επιστημονικές προειδοποιήσεις, δεν έχει υλοποιηθεί κανένα σχέδιο αντιδιαβρωτικής προστασίας και θωράκισης της γραμμής, ενώ καταγράφονται πληθώρα τεχνικών βλαβών και σοβαρά περιστατικά ασφάλειας.

Η πλήρης αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης και χωρίς αξιοποίηση των υφιστάμενων μελετών και ευρωπαϊκών πόρων, δημιουργεί κινδύνους απαξίωσης της εν λόγω επένδυσης και επιβαρύνει σημαντικά την τοπική οικονομία, τον τουρισμό και την κοινωνική συνοχή.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Πώς αξιολογεί τη συμμόρφωση της Ελλάδας σε σχέση με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της για ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών και ανθεκτικότητα των υποδομών, δεδομένης της πλήρους αναστολής λειτουργίας μιας συγχρηματοδοτούμενης από την Ε.Ε. συγκοινωνιακής υποδομής σε μια οικονομικά ευάλωτη ορεινή περιοχή χωρίς σαφές σχέδιο αποκατάστασης;

2.Πώς διασφαλίζει ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι, ύψους περίπου 45 εκατ. ευρώ που δαπανήθηκαν στην αναβάθμιση της γραμμής, δεν οδηγούνται σε απαξίωση λόγω ανεπαρκούς συντήρησης και διαχείρισης κινδύνων;

3. Δεδομένου ότι η περιοχή εμπίπτει σε καθεστώς NATURA 2000, κρίνεται ότι έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις πρόληψης, αποκατάστασης και προστασίας έναντι φυσικών κινδύνων που επηρεάζουν κρίσιμες υποδομές;».