Μία νύχτα μόνο: Η εγκυμοσύνη της Αρετής έχει αλλάξει τελείως τον Οδυσσέα

Εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», που θα προβληθούν την Τρίτη 12 και την Πέμπτη 14 Μαΐου, στις 21:40, στο MEGA.

Μία νύχτα μόνο: Τρίτη 12 Μαΐου

Επεισόδιο 77: Η εγκυμοσύνη της Αρετής έχει αλλάξει τελείως τη συμπεριφορά του Οδυσσέα, κάνοντας και τους δύο να ονειρεύονται και πάλι την κοινή τους ζωή. Ο Σταύρος βρίσκεται ένα βήμα πριν αποκαλύψει στην Ελένη τα πραγματικά του συναισθήματα για εκείνη, ενώ η Αλεξάνδρα καταφέρνει να συγκεντρώσει κάποιες πληροφορίες που την φέρνουν πολύ κοντά σε μία αποκάλυψη, που θα αλλάξει όλα τα δεδομένα για το ζευγάρι.

Μία νύχτα μόνο: Πέμπτη 14 Μαΐου

Επεισόδιο 78: Η Αννέζα επιστρέφει από την Ελβετία, την ώρα που η κατάσταση της Κατερίνης παραμένει κρίσιμη. Ο Ορφέας διαβάζει το γράμμα του πατέρα του και μπαίνει σε σκέψεις για την επόμενη κίνησή του. Την ίδια στιγμή, η Εύα κάνει μια δεύτερη προσπάθεια να πλησιάσει τον Οδυσσέα. Η Αλεξάνδρα είναι αποφασισμένη να μάθει τι πραγματικά συνέβη τη νύχτα που ο Οδυσσέας πέρασε στο ξενοδοχείο και απευθύνεται σε κάποιον για βοήθεια. Κι ενώ ο Σταύρος προσπαθεί με κάθε τρόπο να πλησιάσει την Αρετή, μια απρόσμενη είδηση έρχεται να ανατρέψει τις ελπίδες του.