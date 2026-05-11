Μία νύχτα μόνο: Η εγκυμοσύνη της Αρετής έχει αλλάξει τελείως τον Οδυσσέα

Ο Σταύρος βρίσκεται ένα βήμα πριν αποκαλύψει στην Ελένη τα πραγματικά του συναισθήματα για εκείνη
Εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», που θα προβληθούν την Τρίτη 12 και την Πέμπτη 14 Μαΐου, στις 21:40, στο MEGA.
Η εγκυμοσύνη της Αρετής έχει αλλάξει τελείως τη συμπεριφορά του Οδυσσέα, κάνοντας και τους δύο να ονειρεύονται και πάλι την κοινή τους ζωή. Η Αλεξάνδρα καταφέρνει να συγκεντρώσει κάποιες πληροφορίες που την φέρνουν πολύ κοντά σε μία αποκάλυψη, που θα αλλάξει όλα τα δεδομένα για το ζευγάρι.
Μία νύχτα μόνο: Τρίτη 12 Μαΐου
Επεισόδιο 77: Η εγκυμοσύνη της Αρετής έχει αλλάξει τελείως τη συμπεριφορά του Οδυσσέα, κάνοντας και τους δύο να ονειρεύονται και πάλι την κοινή τους ζωή. Ο Σταύρος βρίσκεται ένα βήμα πριν αποκαλύψει στην Ελένη τα πραγματικά του συναισθήματα για εκείνη, ενώ η Αλεξάνδρα καταφέρνει να συγκεντρώσει κάποιες πληροφορίες που την φέρνουν πολύ κοντά σε μία αποκάλυψη, που θα αλλάξει όλα τα δεδομένα για το ζευγάρι.
Μία νύχτα μόνο: Πέμπτη 14 Μαΐου
Επεισόδιο 78: Η Αννέζα επιστρέφει από την Ελβετία, την ώρα που η κατάσταση της Κατερίνης παραμένει κρίσιμη. Ο Ορφέας διαβάζει το γράμμα του πατέρα του και μπαίνει σε σκέψεις για την επόμενη κίνησή του. Την ίδια στιγμή, η Εύα κάνει μια δεύτερη προσπάθεια να πλησιάσει τον Οδυσσέα. Η Αλεξάνδρα είναι αποφασισμένη να μάθει τι πραγματικά συνέβη τη νύχτα που ο Οδυσσέας πέρασε στο ξενοδοχείο και απευθύνεται σε κάποιον για βοήθεια. Κι ενώ ο Σταύρος προσπαθεί με κάθε τρόπο να πλησιάσει την Αρετή, μια απρόσμενη είδηση έρχεται να ανατρέψει τις ελπίδες του.
Λευκάδα: Τι έδειξε το GPS του drone για την διαδρομή του
Χανταϊός: «Οι τελευταίες εβδομάδες ήταν εξαιρετικά δύσκολες για όλους μας»
Κάτω Τιθορέα: Συνελήφθησαν 8 άτομα για τη ληστεία της τράπεζας με λεία 200.000 ευρώ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr