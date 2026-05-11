Κάτω Τιθορέα: Συνελήφθησαν 8 άτομα για τη ληστεία της τράπεζας με λεία 200.000 ευρώ

Στη ΓΑΔΑ βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες οι δράστες της ένοπλης ληστείας που έγινε το πρωί της Δευτέρας σε τραπεζικό υποκατάστημα στην Τιθορέα.

Επί τόπου συνελήφθησαν 4 άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι συνελήφθησαν σε επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μερικά λεπτά μετά την εισβολή στην τράπεζα στη Φθιώτιδα. Επισης στη ΓΑΔΑ βρίσκονται ακόμη τρία άτομα, ανεβάζοντας τον αριθμό των συλληφθέντων στους 8, σύμφωνα με το protothema.

Τα καλάσνικοφ των ληστών ήταν με σφαίρα στη θαλάμη, όμως η αποφασιστικότητα των αστυνομικών δεν επέτρεψε στους δράστες να τα χρησιμοποιήσουν.

Αμέσως μετά την ένοπλη εισβολή στην τράπεζα στην Τιθορέα, στην ευρύτερη περιοχή αναπτύχθηκαν, εκτός από τις τοπικές αστυνομικές αρχές, και δυνάμεις από την Αθήνα και συγκεκριμένα από το Τμήμα Διαρρηκτών. Πάνοπλοι αστυνομικοί άρχισαν να σαρώνουν τους δρόμους όταν κατάφεραν να εντοπίσουν το ασημί κλεμμένο όχημα των δραστών. Το ακολούθησαν, όμως οι κακοποιοί προσπάθησαν να ξεφύγουν αναπτύσσοντας ταχύτητα στους επαρχιακούς δρόμους.

Οι δυνάμεις της ΔΑΟΕ ήταν αποφασισμένες να μην τους αφήσουν να διαφύγουν αυτή τη φορά και εγκλώβισαν το όχημα σε ένα αδιέξοδο.

Εκεί οι ληστές βγήκαν από το όχημα με τα καλάσνικοφ στα χέρια, σημαδεύοντας τους αστυνομικούς.

Διαπιστώνοντας ότι δεν είχαν πλέον τη δυνατότητα να ξεφύγουν, αποφάσισαν να παραδοθούν, με τους αστυνομικούς να τους περνούν χειροπέδες και, κάτω από άκρα μυστικότητα, να τους μεταφέρουν στη ΓΑΔΑ, ανεβάζοντάς τους στα γραφεία των Διαρρηκτών από τα ασανσέρ που χρησιμοποιούν οι διοικητές της ασφάλειας και όχι από την κεντρική είσοδο.

Ήταν σημαντικό για αυτούς να κερδίσουν όσο το δυνατόν περισσότερες ώρες, ώστε να κάνουν εφόδους στα σπίτια των συλληφθέντων.

Εκτός από τη ληστεία στην Τιθορέα, οι αρχές θεωρούν πως οι συγκεκριμένοι δράστες έχουν διαπράξει και τη ληστεία στην Κάτοχη Μεσολογγίου το 2025, εκεί όπου κράτησαν ομήρους υπαλλήλους και πελάτες.

Γενετικό υλικό και αποτυπώματα από τους συλληφθέντες θα αναλυθούν κατά προτεραιότητα, ώστε να διαπιστωθεί σε ποιες άλλες περιπτώσεις έχουν εμπλακεί.

Η σύλληψη των ληστών χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα και χωρίς να τραυματιστεί κανείς αποτελεί επιτυχία της ΔΑΟΕ, που είχε να αντιμετωπίσει κάποιους οπλισμένους ακόμη και με χειροβομβίδες.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν και στην Αθήνα όπου συνελήφθησαν ακομη 3 ατομα.

Επισης εχει εντοπιστεί οπλισμός και οχήματα. Πανω στους δράστες βρέθηκαν καλασνικοφ, σκορπιον, χειροβομβίδες και πιστολια.