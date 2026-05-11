Σοβαρό ατύχημα παίκτη στο Survivor, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση -Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Η μετάδοση του «Survivor» του οποίου τα γυρίσματα γίνονται στον Άγιο Δομινίκο αναστέλλεται λόγω σοβαρού ατυχήματος παίκτη, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΚΑΪ.

Τη Δευτέρα 11 Μαΐου, λίγο πριν από την προγραμματισμένη προβολή του επεισοδίου, ο σταθμός εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, γνωστοποιώντας ότι συμμετέχων του ριάλιτι υπέστη σοβαρό ατύχημα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στον Άγιο Δομίνικο.

«Ο ΣΚΑΪ ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και εκφράζει τη λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή του στον ίδιο και την οικογένειά του» αναφέρει η ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού που προβάλλεται το ριάλιτι επιβίωσης.

Όπως διευκρινίζεται από τον ΣΚΑΪ, «παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του Survivor γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Acun Medya, ο ΣΚΑΪ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του συμμετέχοντα και θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην περίθαλψή του, καθώς και στην όποια νοσηλεία και φροντίδα αποκατάστασης απαιτηθεί.

Μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος».