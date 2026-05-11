Βίκυ Λέανδρος για Ακύλα: Πιστεύω ότι μπορεί να βγει στους πρώτους

Τη γνώμη της για τη φετινή ελληνική συμμετοχή στη Eurovision και τον Ακύλα εξέφρασε η Βίκυ Λέανδρος, σχολιάζοντας θετικά το τραγούδι και τον εκπρόσωπο, καθώς τόνισε ότι κατά τη γνώμη της η Ελλάδα θα κατακτήσει υψηλή θέση στην τελική κατάταξη.

Η τραγουδίστρια ταξίδεψε στη Βιέννη, προκειμένου να τραγουδήσει στη σκηνή του Α' ημιτελικού την Τρίτη 12 Μαΐου, έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Στούντιο 4» που προβλήθηκε τη Δευτέρα, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων το ύφος του «Ferto» και τις δυνατότητες του Ακύλα, εκφράζοντας την αισιοδοξία της για την πορεία της ελληνικής συμμετοχής στον διαγωνισμό. Όπως είπε: «Το τραγούδι είναι πολύ φρέσκο, πολύ χαρούμενο και ο Ακύλας είναι καλός τραγουδιστής. Είναι νέο παιδί και φρέσκο και πιστεύω μπορεί σίγουρα να βγει στους πρώτους».

Στη συνέχεια, η Βίκυ Λέανδρος μίλησε για τη δική της σχέση με τη Eurovision και τις αναμνήσεις που κρατά από τη συμμετοχή και τη νίκη της στον μουσικό θεσμό. Όπως εξήγησε, ο διαγωνισμός υπήρξε καθοριστικός για τη διεθνή της πορεία της: «Για εμένα είναι κάτι πολύ ωραίο η Eurovision, έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις. Την πρώτη φορά που τραγουδούσα για το Λουξεμβούργο ήμουν 15 χρονών και φέτος θα τραγουδήσω το ίδιο τραγούδι , το "L’amour est bleu". Τη δεύτερη φορά που κέρδισα, η Eurovision μου άνοιξε όλες τις πόρτες του κόσμου. Έτσι μπόρεσα να κάνω μια διεθνή καριέρα».

Αναφερόμενη τέλος στη φετινή της εμφάνιση στον διαγωνισμό, η τραγουδίστρια παραδέχτηκε πως η δημοσιότητα που ακολούθησε την ανακοίνωση της συμμετοχής της, την εξέπληξε ευχάριστα: «Όταν δέχτηκα την πρότασή για να συμμετέχω στον φετινό διαγωνισμό δεν σκέφτηκα ότι θα γράψουν όλες οι εφημερίδες σε όλο τον κόσμο. Δεν το είχα έτσι στο μυαλό μου. Τρέχω με τις συνεντεύξεις τώρα. Μου είναι πολύ ευχάριστο».