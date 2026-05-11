Πάτρα: Το Συνδικάτο Οικοδόμων για το εργατικό ατύχημα στην Αγυιά

Σε ανακοίνωσή του, το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρας αναφέρεται στο σοβαρό τραυματισμό εργάτη σε οικοδομή στην Αγυιά, επισημαίνοντας ότι τάβλα έπεσε από τον τέταρτο όροφο και τον χτύπησε στο κεφάλι, με την κατάστασή του να παραμένει κρίσιμη μετά από χειρουργική επέμβαση.

Συγκεκριμένα, αναφέρει: "Σήμερα, συνάδελφος οικοδόμος υπέστη σοβαρό τραυματισμό καθώς εργάζονταν σε οικοδομή στη περιοχή της Αγυιάς Πατρών (επί της συμβολής των οδών Ευρώτα και Ευρυπέως), κατά τη διαδικασία αφαίρεσης στοιχείων του ξυλότυπου σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή.

Μια τάβλα έπεσε από τον τέταρτο όροφο και τον τραυμάτισε σοβαρά στο κεφάλι.

Στο σημείο που υπέστη τον σοβαρό τραυματισμό, ο συνάδελφός, βρίσκονταν μαζί τρεις συνάδελφοι ακόμη.

Ο συνάδελφος χειρουργήθηκε, ωστόσο η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη, ήταν γεννημένος το 1956 και αναγκάζονταν να εργάζεται στα εβδομήντα του, για να τα βγάλει πέρα.

Καθημερινά στις κατασκευές θα έχουμε ένα νεκρό, ή σακατεμένο, γιατί τόσο αυτή η κυβέρνηση, όσο και οι προηγούμενες, αυτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, που συναγωνίζονται μεταξύ τους στη παράγωγή, αντεργατικών και αντιλαϊκών νόμων, πιστεύουν ότι οι εργαζόμενοι σε ανθυγιεινά και βαριά επαγγέλματα μπορούν να δουλεύουν μέχρι τα βαθιά τους γεράματα για τα κέρδη του κατασκευαστικού κεφαλαίου, χωρίς υποχρεωτική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, με υψηλά όρια συνταξιοδότησης και σύνταξη πείνας..!

Η ανάγκη των κατασκευαστών για όλο και μεγαλύτερα κέρδη, η έλλειψη ουσιαστικών μέτρων ασφάλειας που δεν λαμβάνονται γιατί ανεβάζουν το κόστος, οι πολλές και ανασφάλιστες ώρες εργασίας και η έλλειψη ουσιαστικών ελέγχων από τον αποδεκατισμένο και απαξιωμένο ΣΕΠΕ και ΕΦΚΑ, είναι μερικοί από τους παράγοντες που οδηγούν στα εργοδοτικά εγκλήματα.

Το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρας, από τις 26 Ιουνίου 2025, έχει στείλει αίτημα στο ΣΕΠΕ Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, για την ανασυγκρότηση της μικτής επιτροπής ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξιακά έργα στο Νομό Αχαΐας, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία (όπως το Άρθρο 28 - Νόμος 3850/2010), για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των συνθηκών εργασίας, την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, μέχρι και σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση.

Απαιτούμε:

• Να αποδοθούν οι ευθύνες για τον κρίσιμό τραυματισμό του συναδέλφου, σε όσους ευθύνονται.

• Να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους χώρους δουλειάς, από το ΣΕΠΕ και τον ΕΦΚΑ.

• Να ανασυγκροτηθεί τώρα, η μικτή επιτροπή ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξιακά έργα στο Νομό Αχαΐας.

• Να γίνει υποχρεωτική η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για όλο τον κλάδο από το υπουργείο εργασίας, που αρνείται πεισματικά κατ’ εντολή του κατασκευαστικού κεφαλαίου.

Καλούμε τους συναδέλφους, τους εργαζόμενους στις κατασκευές, όταν αντιμετωπίζουν το οποιοδήποτε ζήτημα στην εργασία τους, είτε αφορά τους όρους εργασίας, είτε την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, να επικοινωνούν με το συνδικάτο".