Καλλιθέα: Η 43χρονη εκλιπαρούσε για βοήθεια- «Με πυροβόλησε!»- ΒΙΝΤΕΟ

Λίγα μόλις λεπτά αφού δέχθηκε τους πυροβολισμούς του 58χρονου άνδρα έξω από μπαρ στην Καλλιθέα, η 43χρονη γυναίκα με τα αίματα να στάζουν έψαχνε απεγνωσμένα βοήθεια. «Σας παρακαλώ πηγαίνετε με στο νοσοκομείο, με πυροβόλησε» ακούγεται να λέει στους οδηγούς των οχημάτων.

Στο πλευρό της, ο αδερφός της ο οποίος γεμάτος αγωνία για την αδερφή του, σταματούσε τα διερχόμενα αυτοκίνητα και μηχανάκια επί της Θησέως προκειμένου να μεταφερθεί γρήγορα η γυναίκα στο νοσοκομείο. Στο βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή Live News του MEGA έχει καταγραφεί καρέ-καρέ η προσπάθεια της γυναίκας και του αδερφού τους να βρουν βοήθεια.

«Αστυνομία, αστυνομία! Σας παρακαλώ πολύ, με πυροβόλησε» ακούγεται να λέει η γυναίκα ενώ ο αδερφός της «κόβει» το δρόμο σε ένα μπλε αυτοκίνητο μπαίνοντας μπροστά του. Και οι δυο ζητάνε βοήθεια από τον οδηγό του. Στην συνέχεια, μη βρίσκοντας ανταπόκριση, κατευθύνονται στον οδηγό μιας μηχανής που βρισκόταν παραπέρα και παρατηρούσε τι συμβαίνει. «Σας παρακαλώ, εδώ είναι το νοσοκομείο!» ακούγεται να λέει η γυναίκα αλλά ούτε από εκεί καταφέρνουν να βρουν βοήθεια.

Σε όλη τη διάρκεια του βίντεο η γυναίκα φαίνεται να αιμορραγεί. Με το δεξί της χέρι κρατάει το λαιμό της ο οποίος είναι τραυματισμένος ενώ στα πόδια της φαίνεται να στάζουν αίματα.