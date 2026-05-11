Καλλιθέα: Η 43χρονη εκλιπαρούσε για βοήθεια- «Με πυροβόλησε!»- ΒΙΝΤΕΟ

Οι πρώτες δηλώσεις της μέσα από το νοσοκομείο
Λίγα μόλις λεπτά αφού δέχθηκε τους πυροβολισμούς του 58χρονου άνδρα έξω από μπαρ στην Καλλιθέα, η 43χρονη γυναίκα με τα αίματα να στάζουν έψαχνε απεγνωσμένα βοήθεια. «Σας παρακαλώ πηγαίνετε με στο νοσοκομείο, με πυροβόλησε» ακούγεται να λέει στους οδηγούς των οχημάτων.
Στο πλευρό της, ο αδερφός της ο οποίος γεμάτος αγωνία για την αδερφή του, σταματούσε τα διερχόμενα αυτοκίνητα και μηχανάκια επί της Θησέως προκειμένου να μεταφερθεί γρήγορα η γυναίκα στο νοσοκομείο. Στο βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή Live News του MEGA έχει καταγραφεί καρέ-καρέ η προσπάθεια της γυναίκας και του αδερφού τους να βρουν βοήθεια.
«Αστυνομία, αστυνομία! Σας παρακαλώ πολύ, με πυροβόλησε» ακούγεται να λέει η γυναίκα ενώ ο αδερφός της «κόβει» το δρόμο σε ένα μπλε αυτοκίνητο μπαίνοντας μπροστά του. Και οι δυο ζητάνε βοήθεια από τον οδηγό του. Στην συνέχεια, μη βρίσκοντας ανταπόκριση, κατευθύνονται στον οδηγό μιας μηχανής που βρισκόταν παραπέρα και παρατηρούσε τι συμβαίνει. «Σας παρακαλώ, εδώ είναι το νοσοκομείο!» ακούγεται να λέει η γυναίκα αλλά ούτε από εκεί καταφέρνουν να βρουν βοήθεια.
Σε όλη τη διάρκεια του βίντεο η γυναίκα φαίνεται να αιμορραγεί. Με το δεξί της χέρι κρατάει το λαιμό της ο οποίος είναι τραυματισμένος ενώ στα πόδια της φαίνεται να στάζουν αίματα.
Η περιγραφή της 43χρονης
Η ίδια, μέσα από το νοσοκομείο, ανέφερε πως ο δράστης πήγαινε συχνά στο συγκεκριμένο μαγαζί όπου και δημιουργούσε προβλήματα.
«Ο άντρας αυτός πριν αρχίσει να πυροβολεί, δημιουργούσε προβλήματα στο μαγαζί, ενοχλούσε τους υπαλλήλους μου και κυρίως μια κοπέλα που δουλεύει μέσα από το μπαρ. Ήρθε από πίσω και πλάγια ενώ καθόμουν στο ταμείο και το μόνο που είπε απευθυνόμενος σε μένα ήταν “Μ..η κ… θα σε σκοτώσω” τότε σήκωσε το όπλο και με πυροβόλησε. Με χτύπησε και βγήκα έξω να ζητήσω βοήθεια από περαστικούς γιατί είχα ξεχάσει τα κλειδιά μου στο μαγαζί και μετά ο αδερφός μου με πήγε στο νοσοκομείο» ανέφερε η 43χρονη για την στιγμή του περιστατικού.
Δίωξη για δύο κακουργήματα και πέντε πλημμελήματα στον 58χρονο
Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες βρίσκεται πλέον ο 58χρονος άνδρας, ο οποίος το πρωί της περασμένης Κυριακής μπήκε και πυροβόλησε σε μπαρ στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας μια γυναίκα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε σήμερα στην εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και πέντε πλημμελήματα.
Ειδικότερα, σε βάρος του 58χρονου ασκήθηκε δίωξη για τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοφορίας υποπολυβόλου όπλου τύπου ούζι, όπως επίσης και για τα πλημμελήματα της οπλοχρησίας, της παράνομης κατοχής πυρομαχικών, των άσκοπων πυροβολισμών, της οπλοκατοχής για κατοχή μαχαιριού και της οπλοκατοχής για κατοχή σπρέι πιπεριού.
Μετά την άσκηση της δίωξης ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί μεθαύριο Τετάρτη.
