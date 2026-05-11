Αναγκαστική προσγείωση στο «Ελ. Βενιζέλος»- Εκκενώθηκε το αεροπλάνο

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε πτήση της Lufthansa, όταν ο πιλότος αναγκάστηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και το αεροπλάνο εκκενώθηκε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έπειτα από λίγα λεπτά πτήσης, αεροσκάφος που απογειώθηκε από την Αθήνα το απόγευμα της Δευτέρας, με προορισμό το Μόναχο, επέστρεψε στο «Ελ. Βενιζέλος» και έκανε αναγκαστική προσγείωση, καθώς ο πιλότος ανέφερε τεχνικό πρόβλημα.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί στις 18:19, ενώ περίπου στις 18:35 το πλήρωμα ενημέρωσε τους επιβάτες ότι απαιτείται άμεση επιστροφή στην Αθήνα για προληπτικούς λόγους ασφαλείας.

Η προσγείωση πραγματοποιήθηκε χωρίς προβλήματα, ωστόσο αμέσως μετά το πλήρωμα καμπίνας προχώρησε σε διαδικασία έκτακτης εκκένωσης.

Οι αεροσυνοδοί άνοιξαν τις πόρτες του αεροσκάφους, ενεργοποίησαν τις φουσκωτές τσουλήθρες διαφυγής και κάλεσαν τους επιβάτες να αποβιβαστούν γρήγορα.

Για λίγα λεπτά επικράτησε αναστάτωση στην καμπίνα, καθώς οι επιβάτες προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν άμεσα το αεροσκάφος.

Στον χώρο είχαν ήδη αναπτυχθεί πυροσβεστικά οχήματα και δυνάμεις ασφαλείας του αεροδρομίου, ενώ πυροσβέστες και προσωπικό ασφαλείας καθοδηγούσαν τους ταξιδιώτες προς ασφαλές σημείο.