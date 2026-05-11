Δημοσκόπηση Alco: Ιστορικό χαμηλό για τη ΝΔ - 7 στους 10 πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου

Τη λειτουργία των θεσμών και πώς τη βλέπει η πλειονότητα των πολιτών, καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της ALCO για λογαριασμό του Alpha.

Αξιοσημείωτα είναι τα ποσοστά των κομμάτων, με τη Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώνει ιστορικό χαμηλό.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

ΝΔ 22,8%

ΣΥΡΙΖΑ 3,4%

ΠΑΣΟΚ 12,2%

ΚΚΕ 7%

ΕΛΛ. ΛΥΣΗ 8%

ΝΙΚΗ 2%

Πλεύση Ελευθερίας 5,7%

ΜεΡΑ25 2,5%

Νέα Αριστερά 1%

Φωνή Λογικής 2,6%

Σχεδόν 33% βγαίνει το άθροισμα όσων απάντησαν «άλλο κόμμα» ή «δεν ξέρω δεν απαντώ»

“Αγκάθι” το κράτος δικαίου για τους πολίτες

Στο ερώτημα αν οι πολίτες πιστεύουν ότι στην Ελλάδα υπάρχει κράτος δικαίου, η πλειονότητα τοποθετήθηκε αρνητικά. Συγκεκριμένα, το 72% απάντησε “Όχι”, εκφράζοντας αμφισβήτηση για την ύπαρξη ή τη λειτουργία του κράτους δικαίου.

Στον αντίποδα, το 24% των ερωτηθέντων απάντησε “Ναι”, δηλώνοντας πως θεωρεί ότι οι θεσμοί λειτουργούν εντός του πλαισίου του κράτους δικαίου.

Τέλος, το ποσοστό των πολιτών που επέλεξαν να μην τοποθετηθούν ή δήλωσαν πως δεν γνωρίζουν (ΔΓ/ΔΑ) διαμορφώθηκε στο 4%.

Κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης της Alco σχετικά με τα υποθετικά πολιτικά σενάρια που αφορούν τόσο τον Αλέξη Τσίπρα όσο και τη Μαρία Καρυστιανού.

Σύμφωνα με την έρευνα, ένα ενδεχόμενο πολιτικό εγχείρημα υπό τον Αλέξη Τσίπρα εμφανίζει αξιοσημείωτη δυναμική, με τη βασική δεξαμενή στήριξης να προέρχεται από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Οι μετρήσεις καταγράφουν σαφή τάση μετακίνησης ψηφοφόρων προς ένα πιθανό νέο κόμμα με επικεφαλής τον πρώην πρωθυπουργό.

Την ίδια στιγμή, το σενάριο πολιτικής παρουσίας της Μαρίας Καρυστιανού παρουσιάζει πιο σταθερή αλλά διαφορετική εικόνα. Αν και το ποσοστό όσων δηλώνουν βέβαιοι για την επιλογή της παραμένει περιορισμένο, σημαντικό είναι το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν ότι θα μπορούσαν «ίσως» ή «πιθανόν» να τη στηρίξουν, το οποίο φτάνει το 15%.