Πάτρα: Σε κρίσιμη κατάσταση ο εργάτης που χτυπήθηκε στο κεφάλι από ξύλο σε οικοδομή

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται εργάτης που τραυματίστηκε σοβαρά σε εργατικό ατύχημα στην Πάτρα, αφού ξύλο έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας υπό ανέγερση και τον χτύπησε στο κεφάλι.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε οικοδομή, το μεσημέρι της Δευτέρας, στη συμβολή των οδών Ευρώτα και Ενιπέως, προκαλώντας αναστάτωση στους εργαζόμενους και τους κατοίκους της περιοχής. Οι συνθήκες υπό τις οποίες έπεσε το ξύλο παραμένουν αδιευκρίνιστες και διερευνώνται.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματία εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του. Ακολούθησε αξονική τομογραφία, ενώ το ιατρικό προσωπικό καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του.