Αλέξης Τσίπρας: Live η εκδήλωση για την «Κυβερνώσα Αριστερά»

Στο Θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι δίνει το «παρών» ο πρώην πρωθυπουργός, στο πλαίσιο εκδήλωσης πολιτών για την «Κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής»
Σε κλίμα έντονης πολιτικής κινητικότητας και με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα της κεντροαριστεράς, πραγματοποιείται στο θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι η εκδήλωση για την «κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής», της πρωτοβουλίας πολιτών βόρειας Αθήνας.
Στην εκδήλωση ο Κωνσταντίνος Αλεξάκος, αρχιτέκτονας και πολιτικός αναλυτής, ο Σπύρος Δρίτσας, χειρουργός, η Φωτεινή Κουμαλάτσου, ειδική γραμματέας του Δ.Σ. της Ενωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ, ο Χάρης Μαυρουδής, ηθοποιός και δημοτικός σύμβουλος Χαλανδρίου, και η Άννα Παπαδοπούλου, δικηγόρος.
Τον συντονισμό της συζήτησης έχει αναλάβει ο σκηνοθέτης Θέμης Μουμουλίδης.
Την Πρωτομαγιά, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε παρουσιάσει το μανιφέστο της «Κυβερνώσας Αριστεράς» με τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής του.
Λίγο πριν την έναρξη της εκδήλωσης, ο επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας του Ινστιτούτου Τσίπρα και συντονιστής του Μανιφέστου, Γιώργος Σιακαντάρης, μίλησε στο Orange Press Agency, περιγράφοντας το κλίμα εγρήγορσης που επικρατεί.
«Νομίζω ότι έχουν δροπολογηθεί οι εξελίξεις. Οι ανάγκες είναι εμφανείς και μετά και την παρουσίαση του μανιφέστου, το οποίο σε γενικές γραμμές είχε μία ευνοϊκή υποδοχή, παρόλες τις κριτικές, οι οποίες είναι καλοδεχούμενες, μερικές εξ αυτών. Είμαστε τώρα πλέον σε μια φάση που αναμένουμε και τις αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα, αλλά είμαστε και σε μια φάση που αναμένεται και η δική μας συμμετοχή, όλων όσων είναι εδώ πέρα, όλων όσων ενδιαφέρονται, όλων όσων θέλουν να αλλάξει η σημερινή κατάσταση» τόνισε ο κ. Σιακαντάρης και προσέθεσε: «Δεν πάει άλλο, νομίζω με τη σημερινή κυβέρνηση και χρειάζονται δομικές αλλαγές και στο ελληνικό κράτος και στην παρουσία του και τη διεθνή του παρουσία, αλλά και στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Είμαστε σε μια φάση λοιπόν αναμονής και ταυτόχρονα όμως και εγρήγορσης. Βλέπω να υπάρχει δυναμική. Ξέρετε, είμαι εκ φύσεως επιφυλακτικός άνθρωπος, με την έννοια ότι δεν ενθουσιάζομαι εύκολα και δεν παραδίδομαι εύκολα στα συναισθήματα. Κι όμως βλέπω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα έντονο συναίσθημα από κάτω από την κοινωνία, το οποίο επιζητεί λύσεις, επιζητεί απαντήσεις, επιζητεί αλλαγές. Είμαστε σε μια φάση που η κοινωνία επιζητεί αλλαγή».
