Τροχαίο στο Πετρωτό - Διασωληνωμένος 57χρονος οδηγός δικύκλου

Τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή του Πετρωτού, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός 57χρονου δικυκλιστή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας κινούνταν με το δίκυκλό του από την οδό Πατρών Κλάους προς το Πετρωτό, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο και το όχημα εξετράπη της πορείας του.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας». Οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του, καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή.

Η Τροχαία Πατρών διεξάγει προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.