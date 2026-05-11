Ο Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ΕΕ για το drone στη Λευκάδα - «Ανήσυχοι οι ΥΠΕΞ για την υπόθεση»

Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους ΥΠΕΞ της ΕΕ για το περιστατικό σχετικά με το ναυτικό drone το οποίο εντοπίστηκε στη Λευκάδα.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι Ευρωπαίοι ομόλογοί του εξέφρασαν ενδιαφέρον και ανησυχία για την υπόθεση, ζητώντας να ενημερωθούν εκ νέου μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα των ελληνικών αρχών. Παράλληλα, δήλωσαν τη στήριξή τους προς την Ελλάδα.

Το Γενικό Επιτελείο διερευνά την υπόθεση

Ο κ. Γεραπετρίτης, σε δηλώσεις του προσερχόμενος στο Συμβούλιο, χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι το Γενικό Επιτελείο διερευνά την υπόθεση. Η ελληνική κυβέρνηση, όπως ανέφερε, προτίθεται να προχωρήσει στα αναγκαία διπλωματικά διαβήματα μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.

Ο υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει την ανάπτυξη πολεμικών ενεργειών στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ειδικότερα κοντά στα ελληνικά σύνορα. Υπογράμμισε επίσης τον σοβαρό κίνδυνο που εγκυμονεί το περιστατικό για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, την ασφάλεια των πολιτών και το περιβάλλον.

«Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων», κατέληξε ο κ. Γεραπετρίτης.

Το θαλάσσιο drone εντοπίστηκε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας από ψαρά ανοιχτά της Λευκάδας. Οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για drone τύπου Magura, εξοπλισμένο με τρεις ηλεκτρικούς πυροκροτητές και κεραία για απομακρυσμένη πλοήγηση μέσω δορυφόρου.