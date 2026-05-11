Γαλλία: 2 νεκροί και 4 τραυματίες από πυροβολισμούς στη Νίκαια

Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα τέσσερα τραυματίστηκαν στη συνοικία Les Moulins της Νίκαιας στη Γαλλία περίπου στις 5 το απόγευμα της Δευτέρας (11.05.2026) ώρα Ελλάδας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως μεταδίδει η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας «Nice-Matin», δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα άνοιξαν πυρ αδιακρίτως στην κεντρική πλατεία της περιοχής Les Moulins στη Νίκαια της Γαλλίας.

Μετά τους πυροβολισμούς, οι δράστες εγκατέλειψαν το σημείο και διέφυγαν.

Οι αστυνομικές αρχές απέκλεισαν την περιοχή και για κάποιο χρονικό διάστημα δεν επιτρεπόταν στους μαθητές να βγουν από τα σχολεία τους.

Σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter), ο δήμαρχος της Νίκαιας, Ερίκ Σιοτί, έκανε λόγο για «νέα τρομακτική ανταλλαγή πυροβολισμών».

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Νίκαιας, αυτή είναι η τρίτη φορά μέσα σε τέσσερις ημέρες που σημειώνονται πυροβολισμοί στην πόλη.

Οι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, ενώ η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.