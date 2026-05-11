Τραμπ για Ιράν: Εξετάζω την επανεκκίνηση της “Επιχείρησης Ελευθερία”

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα στο Fox News ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς της «Επιχείρησης Ελευθερίας».

Παράλληλα, ανέφερε πως η ανανέωση της επιχείρησης θα επεκταθεί πέρα από τη συνοδεία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Τραμπ σημείωσε πάντως ότι δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση για το θέμα.

Μιλώντας στο Fox, ανέφερε επίσης ότι, παρότι δεν έχει οριστικοποιηθεί συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η Τεχεράνη τού μετέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ανακτήσουν τη «πυρηνική σκόνη» από τις εγκαταστάσεις της, καθώς βρίσκεται θαμμένη σε τόσο μεγάλο βάθος που το ίδιο το Ιράν δεν μπορεί να την προσεγγίσει.

Δήλωσε ότι, παρότι δεν γνωρίζει με ποιον τρόπο οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εισέλθουν στη χώρα για να αποκτήσουν το ουράνιο, το Ιράν δεν θα καταφέρει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ χαρακτήρισε την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου ως «εντελώς απαράδεκτη» την Κυριακή, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social.

«Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων “εκπροσώπων” του Ιράν. Δεν μου αρέσει – είναι εντελώς απαράδεκτη!», έγραψε.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, απάντησε τη Δευτέρα στην ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση της Τεχεράνης προς τις ΗΠΑ ήταν λογική και τονίζοντας πως η Ουάσινγκτον συνεχίζει να προβάλλει παράλογες απαιτήσεις.

Όπως ανέφερε, το Ιράν επιδιώκει μόνο να διασφαλίσει τα δικαιώματά του και έχει καταθέσει γενναιόδωρες και υπεύθυνες προτάσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.