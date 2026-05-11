Ομόφωνο ψήφισμα στήριξης του Δήμου Πατρέων στη μηχανικό των ΕΛΤΑ που ασχολείται με το θέμα του αμιάντου

Ψήφισμα συμπαράστασης στην μηχανικό των ΕΛΤΑ Αθηνά Σουγλέρη, που απολύεται ενώ ασχολείται με το θέμα του αμιάντου, ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας.

Το ψήφισμα κατατέθηκε από την παράταξη της «Λαϊκής Συσπείρωσης» και έχει ως εξής:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων εκφράζει τη συμπαράστασή του στην μηχανικό των ΕΛΤΑ κα Αθηνά Σουγλέρη, η οποία απολύθηκε μετά την ανάδειξη του ζητήματος της άμεσης απομάκρυνσης αμιάντου από το κτίριο των ΕΛΤΑ (οδού Μαιζώνος), σύμφωνα και με την ιδιότητά της ως ειδικός επιστήμονας Διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός με μεταπτυχιακό τίτλο Περιβαλλοντολόγου. Η υπόθεση εξετάζεται ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Όταν η ειδική μηχανικός απολύεται ενώ ασχολείται με το θέμα του αμιάντου το ζήτημα παύει να είναι απλά τεχνικό και γίνεται βαθιά κοινωνικό που αφορά όλους τους Πατρινούς δημότες.

Επισημαίνουμε ότι η εν λόγω μηχανικός, επιτελώντας το επιστημονικό και επαγγελματικό της καθήκον, ανέδειξε τους σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία από την ύπαρξη καρκινογόνου αμιάντου στο κτίριο των ΕΛΤΑ, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και γειτνιάζει και με δημοτικά σχολεία.

Απαιτούμε:

Τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων και την επαναπρόσληψη της μηχανικού κας. Σουγλέρη, η οποία, επί της ουσίας, διώκεται επειδή προάσπισε το δημόσιο συμφέρον και γνωμοδότησε υπερ της απομάκρυνσης του αμιάντου

Την άμεση δρομολόγηση διαδικασιών για την οριστική απομάκρυνση (αποξήλωση) του αμιάντου από το κτίριο των ΕΛΤΑ, με τήρηση όλων των πρωτοκόλλων ασφαλείας, ώστε να προστατευτούν εργαζόμενοι και πολίτες».