Γαβριήλ Σακελλαρίδης από την Πάτρα: «Η κοινωνία στο προσκήνιο - Δυναμώνουμε τη φωνή της Αριστεράς στους δρόμους και τους χώρους εργασίας»

Στην Πάτρα βρέθηκε την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, στο πλαίσιο μιας πυκνής περιοδείας που επικεντρώθηκε στην ανάδειξη των προγραμματικών θέσεων του κόμματος για την οικονομία, την υγεία και την εργασία.

Η επίσκεψη ξεκίνησε το πρωί, όπου ο σύντροφος Σακελλαρίδης συμμετείχε στο Travel West Forum, τονίζοντας την ανάγκη για ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο που θα υπηρετεί τους πολλούς και θα προστατεύει το περιβάλλον από επιβλαβείς δραστηριότητες, όπως οι εξορύξεις.

Στη συνέχεια, ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», όπου συναντήθηκε με τη διοίκηση και το σωματείο εργαζομένων, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη στήριξης του ΕΣΥ με μόνιμες προσλήψεις απέναντι στην κυβερνητική απαξίωση. Παράλληλα, πραγματοποίησε παρέμβαση στην ημερίδα των εργαζομένων του ΕΦΚΑ, όπου υπεραμύνθηκε του δημόσιου χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης, επισημαίνοντας ότι η ψηφιοποίηση δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για τη συρρίκνωση του κράτους και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες.

Η περιοδεία ολοκληρώθηκε το απόγευμα με την κεντρική πολιτική ομιλία του στον πολυχώρο πολιτισμού «Μηχανουργείο», στην οποία συμμετείχαν ο Κώστας Παπακωνσταντίνου, συμπρόεδρος ΠΡΑΣΙΝΟΙ-Οικολογία, καθώς και η βουλεύτρια Αχαΐας της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου, όπου κάλεσε σε συσπείρωση για την ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου και τη διαμόρφωση μιας εναλλακτικής διεξόδου για την κοινωνία.