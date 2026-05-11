Βιολάντα: Ελεύθερος υπό όρους μετά την απολογία του ο διευθυντής - Οργή συγγενών

Ο γενικός διευθυντής ολοκλήρωσε την πολύωρη απολογητική του διαδικασία, σχετικά με το πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα της 26ης Ιανουαρίου, που οδήγησε στον θάνατο τις πέντε γυναίκες που εργάζονταν στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Υπενθυμίζεται ότι ο διευθυντής του εργοστασίου κατηγορούταν μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Μετά την απολογία που διήρκεσε σχεδόν τέσσερις ώρες, με κοινή απόφαση των ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών, ο κατηγορούμενος δεν προφυλακίστηκε, αλλά του επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα.

Συγκεκριμένα, ορίστηκε χρηματική εγγυοδοσία 50.000 ευρώ, υποχρεωτική παρουσία σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής του σε καθορισμένες ημερομηνίες, καθώς και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Η αντίδραση συγγενών των θυμάτων και συνηγόρων του

Οι δικηγόροι των συγγενών των θυμάτων υποστηρίζουν ότι υπάρχουν στοιχεία που καταδεικνύουν άμεση εμπλοκή σε πρόκληση έκρηξης με δόλο, γεγονός που, κατά την άποψή τους, θα έπρεπε να είχε ωθήσει τη δικαιοσύνη σε μια πιο αυστηρή απόφαση.

Στο προσεχές διάστημα, η δικαστική έρευνα θα συνεχιστεί με την κλήτευση μηχανικών που ήταν υπεύθυνοι για τις μελέτες, καθώς και στελεχών δημόσιων υπηρεσιών που είχαν αναλάβει την επίβλεψη και τους τεχνικούς ελέγχους των εγκαταστάσεων.

Οι οικογένειες των θυμάτων, που έδωσαν το παρών στο δικαστικό μέγαρο, δήλωσαν τη δυσαρέσκειά τους για την απελευθέρωση του διευθυντή. Βασιζόμενοι σε μαρτυρίες άλλων εργαζομένων, τόνισαν πως ο διευθυντής ήταν ενήμερος για τα υφιστάμενα προβλήματα και τις σχετικές αναφορές, όμως, παρά την ενημέρωση, δεν υπήρξε η ανάλογη ανταπόκριση για την εφαρμογή των προστατευτικών μέτρων που θα απέτρεπαν το μοιραίο συμβάν.