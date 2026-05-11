Στα ύψη ο υδράργυρος - Πού καταγράφηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες

Θερμοκρασίες καλοκαιριού επιφύλασσε η δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου, με τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 35 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας και, κυρίως, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το top-5 των θερμοκρασιών καταγράφηκε σήμερα, 11 Μαΐου, στη Νεάπολη Λασιθίου (34,4 βαθμοί), στις Βουκολιές Χανίων (34 βαθμοί), στο Ηράκλειο – ΕΛΜΕΠΑ (33,8), σε Αλκιανό και Κίσσαμο Χανίων (33,6 και 33,4).

Πέραν της Κρήτης καταγράφηκαν 30,4 βαθμοί στη Λιβαδειά, 30,2 βαθμοί στην Καρδίτσα και την Ίο, 29,9 βαθμοί στο Λευκοχώρι φθιώτιδας και 29,9 βαθμοί στη Χαλκίδα.

Στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 25 βαθμούς, ενώ στην Θεσσαλονίκη έφτασε τους 24,9.