Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Στα ύψη ο υδράργυρος - Πού καταγράφηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες

Στα ύψη ο υδράργυρος - Πού καταγράφηκαν ...

Έως και 35 βαθμούς έδειξε ο υδράργυρος σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας σήμερα Δευτέρα (11/5)

Θερμοκρασίες καλοκαιριού επιφύλασσε η δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου, με τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 35 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας και, κυρίως, στην Κρήτη.

 Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το top-5 των θερμοκρασιών καταγράφηκε σήμερα, 11 Μαΐου, στη Νεάπολη Λασιθίου (34,4 βαθμοί), στις Βουκολιές Χανίων (34 βαθμοί), στο Ηράκλειο – ΕΛΜΕΠΑ (33,8), σε Αλκιανό και Κίσσαμο Χανίων (33,6 και 33,4).

Πέραν της Κρήτης καταγράφηκαν 30,4 βαθμοί στη Λιβαδειά, 30,2 βαθμοί στην Καρδίτσα και την Ίο, 29,9 βαθμοί στο Λευκοχώρι φθιώτιδας και 29,9 βαθμοί στη Χαλκίδα.

 Στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 25 βαθμούς, ενώ στην Θεσσαλονίκη έφτασε τους 24,9.

 

Ειδήσεις Τώρα

Αυτά είναι τα Πόθεν Έσχες του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και του Δημάρχου Πατρέων

Πάτρα: Πεζοδρομείται η Υψηλάντου- Πότε θα φτάσουν τα έργα στην «πασαρέλα» της Γεροκωστοπούλου

Μεσολόγγι: Ηλικιωμένος πνίγηκε στο λιμάνι πέφτοντας με το μηχανάκι του στο νερό

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Καιρός Θερμοκρασία
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u039a\u03b1\u03b9\u03c1\u03cc\u03c2","\u0398\u03b5\u03c1\u03bc\u03bf\u03ba\u03c1\u03b1\u03c3\u03af\u03b1 "]
830671
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις