Στους «8» της Ευρώπης ο πατρινός Αποστόλης Παναγόπουλος!

Προημιτελικά Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος τάε κβον ντο
Στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ταε κβον ντο ανδρών γυναικών, που γίνεται στο Μόναχο της Γερμανίας, σταμάτησε το απόγευμα υξς Δευτέρας η πορεία του Αποστόλη Παναγόπουλου!
Ο 19χρονος πρωταθλητής του ΑΣ Αστραπή Πατρών πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία, αλλά στον αγώνα μεταλλίου ηττήθηκε με 2-0 από τον Τούρκο Ερερ.
Νωρίτερα σήμερα:
* Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε με εκκωφαντική εμφάνιση 2-0 του Πολωνού Χρζανοβσκι και βρίσκεται έναν αγώνα μακριά από το μετάλλιο!!!
* Δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Αλισίνα Αζίζι (Ομάδα προσφύγων) και ο Αποστόλης Παναγόπουλος με μεγάλη εμφάνιση επικράτησε με 2-0!!
Όρθιος στη μέση με την υπόλοιπη αποστολή
