Στους «8» της Ευρώπης ο πατρινός Αποστόλης Παναγόπουλος!

Σε δράση στο Μόναχο

Σταθόπουλος Τάσσος
[email protected]

Προημιτελικά Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος τάε κβον ντο

Στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ταε κβον ντο ανδρών γυναικών, που γίνεται στο Μόναχο της Γερμανίας, σταμάτησε το απόγευμα υξς Δευτέρας η πορεία του Αποστόλη Παναγόπουλου!

Ο 19χρονος πρωταθλητής του ΑΣ Αστραπή Πατρών πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία, αλλά στον αγώνα μεταλλίου ηττήθηκε με 2-0 από τον Τούρκο Ερερ.

Νωρίτερα σήμερα:

* Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε με εκκωφαντική εμφάνιση 2-0 του Πολωνού Χρζανοβσκι και βρίσκεται έναν αγώνα μακριά από το μετάλλιο!!!

* Δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Αλισίνα Αζίζι (Ομάδα προσφύγων) και ο Αποστόλης Παναγόπουλος με μεγάλη εμφάνιση επικράτησε με 2-0!!

 

 

Όρθιος στη μέση με την υπόλοιπη αποστολή

