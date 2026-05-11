Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 12 και την Τετάρτη 13/5/2026

Τον αγαπημένο μας σύζυγο,
πατέρα,παππού & θείο

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
ΤΕΡΕΖΑΚΗ
ΕΤΩΝ:77

Θανόντα κηδεύουμε Τρίτη 12-5-2026 και ώρα 4.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίου Στεφάνου Δυτικής Αχαΐας}

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Βασιλική
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Νικόλαος & Ελένη Τερεζάκη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χαράλαμπος , Γεώργιος
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
-----------
ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΚΥΡ. ΣΙΤΑΡΙΔΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 90

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ
Α ́ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
------------
ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΙΩΑΝ. ΛΕΓΟΥΡΑ ΣΥΝ/ΧΟ ΔΕΗ - ΕΤΩΝ 79

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΕΓΟΥΡΑ,
ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΝΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΓΟΥΡΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΗΣ, ΕΛΛΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΦΑΙΔΩΝΑΣ, ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟ ΑΡΙΣΤ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
------------
ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΝΔΡΕΑ ΙΩΑΝ. ΛΕΓΟΥΡΑ
Συν/χο ΔΕΗ – Ετών 79

Κηδεύουμε την Τρίτη 12-5-2026 και ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας.

Η σύζυγος: Μαρία
Τα παιδιά του: Ευγενία Λεγούρα,Ελένη και Δημήτρης Δένδης,Ιωάννης Λεγούρας
Τα εγγόνια του: Αντώνης, Έλλη, Ανδρέας, Φαίδωνας, Μαρία
Τα αδέλφια του
Οι ανιψιοί
Οι λοιποί συγγενείς

Παράκληση όπως αντί στεφάνων γίνουν καταθέσεις υπέρ του Ιερού Ναού.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤ. ΠΑΠΑΛΕΞΗ
ΣΥΝ/ΧΟΣ ΟΣΕ - ΕΤΩΝ 85

Κηδεύουμε την Τρίτη 12-5-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου -Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΛΕΞΗ
ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΛΕΞΗ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ ( χήρα ) ΚΩΝ. ΣΑΡΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΛΕΞΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

--------------
Κηδεία

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝH Α. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗ

ΕΤΩΝ 94

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ 2026 ΩΡΑ 12 ΠΜ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ.Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΣ.ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ
ΕΤΩΝ 82

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12 / 5 / 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 12:30 Μ.Μ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΕΥΘΥΜΙΑ,ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΧΗΡΑ)
ΝΙΚ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΕΤΩΝ 87

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13/5/2026 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ,
ΜΑΙΡΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΝΙΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΡΕΒΕΚΚΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΞΕΝΗ ΝΤΕΛΗ,
ΒΑΣΩ & ΝΙΚΟΣ ΜΑΚΡΗΣ,
ΓΙΩΤΑ (ΧΗΡΑ) ΓΕΩΡΓ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΣ & ΛΙΖΑ ΝΤΕΛΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871

-------------------

