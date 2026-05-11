Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 12 και την Τετάρτη 13/5/2026

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας σύζυγο,

πατέρα,παππού & θείο

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ

ΤΕΡΕΖΑΚΗ

ΕΤΩΝ:77

Θανόντα κηδεύουμε Τρίτη 12-5-2026 και ώρα 4.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίου Στεφάνου Δυτικής Αχαΐας}

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Βασιλική

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Νικόλαος & Ελένη Τερεζάκη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χαράλαμπος , Γεώργιος

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

-----------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΚΥΡ. ΣΙΤΑΡΙΔΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 90

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Α ́ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

------------

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟ ΑΡΙΣΤ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΝΔΡΕΑ ΙΩΑΝ. ΛΕΓΟΥΡΑ

Συν/χο ΔΕΗ – Ετών 79

Κηδεύουμε την Τρίτη 12-5-2026 και ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας.

Η σύζυγος: Μαρία

Τα παιδιά του: Ευγενία Λεγούρα,Ελένη και Δημήτρης Δένδης,Ιωάννης Λεγούρας

Τα εγγόνια του: Αντώνης, Έλλη, Ανδρέας, Φαίδωνας, Μαρία

Τα αδέλφια του

Οι ανιψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

Παράκληση όπως αντί στεφάνων γίνουν καταθέσεις υπέρ του Ιερού Ναού.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤ. ΠΑΠΑΛΕΞΗ

ΣΥΝ/ΧΟΣ ΟΣΕ - ΕΤΩΝ 85

Κηδεύουμε την Τρίτη 12-5-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου -Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου.

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΛΕΞΗ

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΛΕΞΗ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ

ΟΥΡΑΝΙΑ ( χήρα ) ΚΩΝ. ΣΑΡΡΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΛΕΞΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

--------------

Κηδεία

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝH Α. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗ

ΕΤΩΝ 94

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ 2026 ΩΡΑ 12 ΠΜ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ.Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected]

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΣ.ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ

ΕΤΩΝ 82

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12 / 5 / 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 12:30 Μ.Μ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΕΥΘΥΜΙΑ,ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

-----------------