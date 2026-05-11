Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Κυλλήνη και στη Ζάκυνθο

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο το μεσημέρι της Δευτέρας (11/5), στις 16:03, στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Κυλλήνη και στη Ζάκυνθο.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται 20χλμ. δυτικά - νοτιοδυτικά της Αμαλιάδας και με εστιακό βάθος 15, 7 χλμ.
