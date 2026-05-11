Δολοφονία 54χρονου στη Θεσσαλονίκη: Τον σκότωσαν γιατί τους έκλεψε… περιστέρια

Ποινική δίωξη άσκησε η εισαγγελέας στους δύο συλληφθέντες που φέρεται να εμπλέκονται στη δολοφονία του 54χρονου το βράδυ του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, το πτώμα του οποίου φέρεται να κατέληξε στον ποταμό Λουδία.

Μετά από μεγάλη επιχείρηση, οι έρευνες αποδείχθηκαν άκαρπες και προς τον παρόν τέθηκαν σε αναστολή.

Ο 44χρονος που συνελήφθη διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, ενώ ο 43χρονος για άμεση συνέργεια σε αυτήν την πράξη. Κατά περίπτωση κατηγορούνται για παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, χρήση πλαστού εγγράφου και προμήθεια ναρκωτικών για ιδία χρήση.

Οι δύο άνδρες παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και μέχρι να απολογηθούν θα παραμείνουν κρατούμενοι.

Οι κατηγορούμενοι προανακριτικά φέρεται να ισχυρίστηκαν πως αιτία της αιματηρής συμπλοκής ήταν η κλοπή περιστεριών, για την οποία θεώρησαν ύποπτο τον 54χρονο.

Οι αρχές πάντως φέρεται να αποδίδουν το έγκλημα σε διαφορές για ναρκωτικά, οι οποίες όπλισαν το χέρι του ενός εκ των συλληφθέντων, που κατηγορείται ότι πυροβόλησε το θύμα στο κεφάλι. Στη συνέχεια, σύμφωνα με πληροφορίες μετέφεραν τη σορό από τα Κύμινα στον ποταμό Λουδία και την έδεσαν με τούβλα για να την πετάξουν τελικά στο νερό.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το έγκλημα τελέστηκε το βράδυ του Σαββάτου, στην περιοχή των Μαλγάρων – Κυμίνων, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, ο 44χρονος, με τη βοήθεια του 43χρονου, φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε θανάσιμα τον 54χρονο, ενώ στη συνέχεια, αφού τοποθέτησαν το θύμα στον αποθηκευτικό χώρο οχήματος, απέρριψαν τη σορό στον ποταμό Λουδία.

Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, του Αστυνομικού Τμήματος Δέλτα και της Ο.Π.Κ.Ε., κατά την οποία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δύο κατηγορούμενοι.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκε και κατασχέθηκε κάλυκας και εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος, ενώ από τις έρευνες σε οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 87,84 γραμμάρια μεθαδόνης, 11,30 γραμμάρια κοκαΐνης, 10,67 γραμμάρια ηρωίνης, 4,57- γραμμάρια κάνναβης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και 230 ευρώ.

Επίσης, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το όχημα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση του εγκλήματος, στο οποίο, όπως διαπιστώθηκε, είχαν τοποθετηθεί πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εις βάρος του 43χρονου εκκρεμούσε απόφαση αρμόδιου Εφετείου Κακουργημάτων, για έκτιση αναστέλλοντος υπολοίπου ποινής κάθειρξης 7 ετών, 2 μηνών και 5 ημερών για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ναρκωτικά.