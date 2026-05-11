«Βρυχήθηκαν» οι Τίγρεις στον Άραξο - Εντυπωσιακό υπερθέαμα στον ουρανό της Ελλάδας - ΦΩΤΟ

Η Αεροπορική Βάση Αράξου μετατράπηκε σε επίκεντρο αεροπορικής δράσης, φιλοξενώντας τη μεγάλη πολυεθνική άσκηση «NATO Tiger Meet 2026».

Περισσότερα από 50 μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα από χώρες της Συμμαχίας γέμισαν τον ουρανό με εντυπωσιακές διελεύσεις, σύνθετους σχηματισμούς και επιχειρησιακά σενάρια υψηλής έντασης.

Το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά μοναδικές επιδείξεις από τα γερμανικά EF2000, τα ουγγρικά Gripen, τα ελληνικά Phantom και φυσικά το εντυπωσιακό F-16 ZEUS, που απέσπασε το πιο θερμό χειροκρότημα. Παράλληλα, η στατική έκθεση αεροσκαφών και ελικοπτέρων προσέφερε μια σπάνια εμπειρία στους επισκέπτες, αναδεικνύοντας τη δύναμη και τη συνεργασία των ευρωπαϊκών αεροπορικών δυνάμεων.

Με φόντο τον ελληνικό ουρανό, η άσκηση επιβεβαιώνει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στις αεροπορικές επιχειρήσεις της Συμμαχίας και στέλνει μήνυμα υψηλής επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Η άσκηση, η οποία άρχισε στις 4 Μαϊου και θα διαρκέσει ως τις 14 του μήνα.