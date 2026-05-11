Πόθεν έσχες: Ο λογιστής του Νίκου Ανδρουλάκη ξέχασε να δηλώσει καταθέσεις ενός εκατομμυρίου στο εξωτερικό

Απάντηση για τις μειωμένες κατά ένα εκατομμύριο ευρώ καταθέσεις του το 2024, έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μέσω επιστολής που έστειλε το απόγευμα της Δευτέρας (11/05) στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής, Αθανάσιο Μπούρα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που για το 2023 δήλωσε καταθέσεις 1.076.358 και για το 2024 58.393,41 ευρώ, εξηγεί στην επιστολή του πως, το περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ, που διαθέτει σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, δεν δηλώθηκε «εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή» του. Αξίζει να σημειωθεί πως ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, το 2024, απέκτησε μονοκατοικία 40 τ.μ. στη Σέριφο.

Η επιστολή Ανδρουλάκη

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Κατόπιν της δημοσιοποίησης των δηλώσεων της περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων με έκπληξη διαπίστωσα ότι εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή μου, δεν συμπεριελήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται ανελλιπώς πάνω από μια δεκαετία.

Σημειώνω ότι τα στοιχεία των εν λόγω λογαριασμών δεν αντλούνται αυτοματοποιημένα από τα τραπεζικά ιδρύματα της αλλοδαπής, σημείο όπου και εντοπίζεται η παράλειψη του λογιστή μου.

Γι’ αυτό και σας ενημερώνω ότι θα προχωρήσω άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλείψεων.

Η περιουσιακή και οικονομική μου κατάσταση είναι γνωστή, διαφανής και δημοσιευμένη επί σειρά ετών.

Με εκτίμηση

Πρόεδρος Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

Νικόλαος Ανδρουλάκης»