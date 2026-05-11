Πυροβολισμοί στην Καλλιθέα: Ποινική δίωξη στον 58χρονο - Την Τετάρτη απολογείται

Προθεσμία για την Τετάρτη 13 Μαΐου ζήτησε και έλαβε ο 58χρονος που πυροβόλησε την Κυριακή το πρωί σε μπαρ στην Καλλιθέα τραυματίζοντας μια γυναίκα.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και πέντε πλημμελήματα.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος βρίσκεται αντιμέτωπος με τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοφορίας υποπολυβόλου όπλου, όπως επίσης και με τα πλημμελήματα της οπλοχρησίας, της παράνομης κατοχής πυρομαχικών, των άσκοπων πυροβολισμών, της οπλοκατοχής (μαχαίρι) και της οπλοκατοχής (σπρέι πιπεριού).

Πώς συνέβη το περιστατικό

Ο δράστης, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, αρχικά ενεπλάκη σε έντονο διαπληκτισμό με εργαζομένους μέσα στο κατάστημα.

Κατά τη διάρκεια της έντασης, φέρεται να έβγαλε αυτόματο όπλο τύπου ούζι και να πυροβόλησε μία εργαζόμενη γυναίκα τραυματίζοντάς τη στον λαιμό.

Αμέσως μετά, ο άνδρας βγήκε έξω από το κατάστημα και φέρεται να πυροβόλησε και προς την ταμπέλα της επιχείρησης, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκομένους.