Βγήκε από τη ΜΕΘ ο Γιώργος Μυλωνάκης - Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν

Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, σύμφωνα με τον ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Εξήλθε από την ΜΕΘ και θα μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, σήμερα 11 Μαΐου 2026 εξήλθε της ΜΕΘ του Νοσοκομείου ΓΝΑ ”Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”, καθώς η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης».

Ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου το πρωί της 15ης Απριλίου κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε εμβολισμό για την αντιμετώπιση του ανευρύσματος.