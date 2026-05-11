Πύργος: Πέταξαν μπουκάλια νερού στο γήπεδο - Δυο συλλήψεις για αθλητική βία σε αγώνα ποδοσφαίρου

Συνελήφθησαν, χθες, στον Πύργο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, δυο ημεδαποί άνδρες, σε βάρος

των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για αθλητική βία και πρόκληση απλών σωματικών βλαβών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. χθες το μεσημέρι στον Πύργο, οι δυο κατηγορούμενοι και

άγνωστοι δράστες βρισκόμενοι σε δημοτικό στάδιο, όπου διεξαγόταν ποδοσφαιρικός αγώνας, εκτόξευσαν μπουκάλια νερού από τον χώρο των

κερκίδων εντός του αγωνιστικού χώρου, με αποτέλεσμα να τραυματιστείπαίκτης της φιλοξενούμενης ομάδας.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό ΝοσοκομείοΠύργου και παραγγέλθηκε η ιατροδικαστική του εξέταση.

Οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν άμεσα από τους αστυνομικούς μετά τη λήξητου αγώνα έξω από το χώρο του σταδίου και συνελήφθησαν.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των συνεργών τους.