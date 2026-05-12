Καιρός: Αλλάζει από την Τετάρτη - Πτώση θερμοκρασίας και τοπικές βροχές

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, βασικό χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών θα είναι η επιστροφή της θερμοκρασίας σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Τα πρώτα φαινόμενα αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους στα κεντρικά και βόρεια της χώρας, ενώ από την Πέμπτη θα επηρεαστούν και πιο νότιες περιοχές. Παράλληλα, η κάθοδος ψυχρότερων αέριων μαζών από τα βόρεια θα συμβάλει στην πτώση του υδραργύρου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 30 με 32 κατά τόπους τους 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-05-2026

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός και από το μεσημέρι παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους στα βόρεια.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14-05-2026

Στα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ενώ βαθμιαία θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αλλά το μεσημέρι -απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από βόρειες και στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-05-2026

Αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι - απόγευμα θα πυκνώσουν και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.



