Συνάντηση με Μενδώνη για το Ρωμαϊκό Ωδείο ζητά ο Δήμαρχος Πατρέων

Συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού κυρία Λίνα Μενδώνη ζήτησε, με επιστολή του, ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, με θέμα τη χρήση του ανακαινισθέντος Ρωμαϊκού Ωδείου για εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας.



Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου, ο Δήμαρχος στην επιστολή του αναφέρει στην Υπουργό ότι επιθυμεί να εκθέσει τα ζητήματα που ανακύπτουν από την μη γνωστοποίηση, μέχρι σήμερα, της απόφασης του ΚΑΣ για τη χρήση του Ωδείου, παρά την αλληλογραφία που έχει προηγηθεί από τον Οκτώβριο του 2025 έως και σήμερα και τη συνεδρίαση του ΚΑΣ στις 17 Μάρτη 2026, στην οποία συμμετείχε και ο Δήμαρχος με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Αποστόλη Αγγελή.