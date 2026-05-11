Πάτρα: Στις κάλπες οι φοιτητές την Τετάρτη- Τι λένε στο thebest οι εκπρόσωποι των τριών μεγαλύτερων παρατάξεων

Την Τετάρτη 13 Μαΐου διεξάγονται οι φετινές φοιτητικές εκλογές σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες καλούνται να ψηφίσουν για την ανάδειξη των νέων διοικήσεων των συλλόγων τους, σε μια διαδικασία που αποτελεί τον βασικό θεσμό εκπροσώπησης της φοιτητικής κοινότητας στα όργανα διοίκησης των ιδρυμάτων.

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, οι εκλογές αναμένεται να κινητοποιήσουν σημαντικό αριθμό φοιτητών σε όλες τις σχολές και τα τμήματα. Οι παρατάξεις που συμμετέχουν στη φετινή αναμέτρηση διεκδικούν την εμπιστοσύνη της φοιτητικής βάσης, με προγράμματα και προτάσεις που αφορούν την καθημερινότητα και τα αιτήματα των φοιτητών.

Τις θέσεις και τις προτεραιότητές τους για τη φετινή φοιτητική χρονιά εξέθεσαν στο thebest.gr εκπρόσωποι των κυριότερων παρατάξεων του ιδρύματος.

ΠΑΣΠ: «Στόχος η πρώτη θέση. Η φωνή των φοιτητών να παραμείνει δυνατή»

«Οι φοιτητικές εκλογές της 13ης Μαΐου αποτελούν μια κρίσιμη στιγμή για το παρόν και το μέλλον του δημόσιου πανεπιστημίου. Με συνέπεια και ουσιαστική παρουσία μέσα στις σχολές, συνεχίζουμε να διεκδικούμε δημόσια και δωρεάν παιδεία, σύγχρονα προγράμματα σπουδών που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εποχής, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού έργου και καλύτερες συνθήκες φοίτησης για όλους τους φοιτητές. Παράλληλα, παραμένουν πάγιες διεκδικήσεις μας η μείωση των ενοικίων μέσω ουσιαστικής στεγαστικής πολιτικής-πρόταση που έχουμε ήδη καταθέσει στο Υπουργείο- η μείωση του κόστους μετακίνησης και η αύξηση του φοιτητικού επιδόματος, ώστε κανένας νέος να μη στερείται το δικαίωμα στις σπουδές λόγω οικονομικών δυσκολιών. Στόχος μας είναι, όπως και πέρυσι, η πρώτη θέση στο πανεπιστήμιο, ώστε η φωνή των φοιτητών να παραμείνει δυνατή και διεκδικητική. Στις 13 Μαΐου συμμετέχουμε μαζικά και στηρίζουμε μια παράταξη που βρίσκεται καθημερινά δίπλα στους φοιτητές και στις πραγματικές ανάγκες της νέας γενιάς» επισημαίνει o Δημήτρης Καλλίνικος, Απόφοιτος & Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και πρώην γραμματέας της ΠΑΣΠ.

Πανσπουδαστική: «Μπροστά στα κέρδη τους ή στις ζωές μας, εμείς επιλέγουμε τις ζωές μας»

Από την πλευρά του, ο γραμματέας της Πανσπουδαστικής Κίνησης Συνεργασίας, Ντίνος Βίτσας, αναφέρει: «Εμείς λέμε ότι φέτος οι φοιτητές έχουν μια μεγάλη ευκαιρία, η οποία αποτυπώνεται και στο σύνθημά μας: "Μπροστά στα κέρδη τους ή στις ζωές μας, εμείς επιλέγουμε τις ζωές μας". Κάθε φοιτητής και φοιτήτρια, ψηφίζοντας Πανσπουδαστική, μπορεί να πάρει θέση συνολικά για τη ζωή του και τις σπουδές του, επειδή το τελευταίο διάστημα βλέπουμε τα όνειρά μας να συνθλίβονται. Τώρα μπορεί να στείλει το μήνυμα κόντρα στην κυβέρνηση, αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους, γιατί να μην ξεχνάμε ότι η ΠΑΣΠ, δηλαδή η παράταξη που προσκείται στο ΠΑΣΟΚ, έχει ψηφίσει μια σειρά από αντιλαϊκούς νόμους που αφορούν και τα πανεπιστήμια. Για παράδειγμα, ένα ζήτημα των τελευταίων ημερών: ο πρωθυπουργός εξήγγειλε ότι θα προχωρήσει στην αναθεώρηση και την κατάργηση του άρθρου 16, και να θυμίσουμε ότι ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης το είχε θέσει στη Βουλή. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο θα τσακίσει συνολικά τα δικαιώματα και θα υποβαθμίσει τα πτυχία των δημόσιων πανεπιστημίων. Από την άλλη, καθημερινά βλέπουμε τα σκάνδαλα που είναι στην επικαιρότητα, όπως πτυχία τύπου Λαζαρίδη. Όλες αυτές οι κυβερνητικές παρατάξεις, είτε είναι η ΔΑΠ είτε είναι το ΠΑΣΟΚ με τους Παναγόπουλους, λέμε ότι προετοιμάζουν τους μελλοντικούς αντίστοιχους. Ψήφος στην ΠΑΣΠ είναι στήριγμα στο ΠΑΣΟΚ, που είναι σύμμαχος της ΝΔ, γιατί έχει ψηφίσει το 70% όλων των νόμων της κυβέρνησης στη Βουλή».

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: «Ανοιχτό, ασφαλές πανεπιστήμιο, μακριά από μπάχαλα και ανομία»

Τις θέσεις της παράταξής του κατέθεσε και ο εκπρόσωπος της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ του Πανεπιστημίου Πατρών, Λεωνίδας Καπελές: «Να έρθουν οι φοιτητές να ψηφίσουν και να ψηφίσουν ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, γιατί είμαστε παράταξη που υπερασπίζεται το ανοιχτό για όλους δημόσιο πανεπιστήμιο, το ασφαλές δημόσιο πανεπιστήμιο. Χωρίς μπάχαλα και μακριά από την ανομία. Είμαστε αυτοί που θέλουμε το ελληνικό πανεπιστήμιο να είναι στα ευρωπαϊκά πρότυπα, θέλουμε να ανέβει σε κατάταξη το Πανεπιστήμιο Πατρών και ο τρόπος για να γίνει αυτό είναι να γίνουν πράξη οι προτάσεις της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, οι οποίες ήδη έχουν αρχίσει να υλοποιούνται και μάλιστα γίνονται και νόμοι του κράτους. Θέλουμε καθαρό δημόσιο πανεπιστήμιο, θέλουμε να είμαστε μακριά από αφίσες, πανό, γκράφιτι. Όλα αυτά προκαλούν φθορά στη δημόσια περιουσία, την οποία εντέλει την πληρώνουν και οι ίδιοι οι φοιτητές μέσα από τους φόρους. Θέλουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών. Θέλουμε σύνδεση με την αγορά εργασίας και είναι πρότασή μας, ως ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πάτρας, να δημιουργηθούν γραφεία διασύνδεσης με την αγορά εργασίας σε κάθε τμήμα. Έχουμε προτείνει επίσης να υπάρχουν διανεμητές στις γενικές τουαλέτες, ώστε να υπάρχουν είδη υγιεινής, τα οποία γνωρίζουμε ότι έχουν ακριβύνει πολύ. Επίσης, πετύχαμε μια πρότασή μας που την υλοποιούμε από το 2000, και έχει δεσμευτεί ο Περιφερειάρχης για τη φοιτητική κάρτα για τις μεταφορές με το ΚΤΕΛ από και προς το πανεπιστήμιο, θα μειωθεί, θα πάει στα 30 ευρώ και ίσως και στα 20 ευρώ, εάν το Πανεπιστήμιο Πατρών ενταχθεί στη ζώνη Α. Έχουμε προτείνει στα Διοικητικά Συμβούλια σχεδόν όλων των σχολών αναβαθμίσεις στα κτίρια, στις υποδομές και στα υπολογιστικά κέντρα. Έχουμε προτείνει να διεξάγονται πρόοδοι σε μαθήματα που έχουν μεγάλη ύλη και δεν μπορούν να εξεταστούν επαρκώς στην εξεταστική. Είμαστε αυτοί που κρατήσαμε τα πανεπιστήμια ανοιχτά πριν από δύο χρόνια, στις καταλήψεις, και υπερασπιστήκαμε την εξεταστική των φοιτητών».

Οι κάλπες θα ανοίξουν το πρωί της Τετάρτης, με τους φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν στα εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί. Οι εκλογές για το Πανεπιστήμιο Πατρών θα πραγματοποιηθούν στο Πολυκλαδικό Συγκρότημα (13ο Γενικό Λύκειο Πατρών) για 24 τμήματα, ενώ για τα υπόλοιπα τέσσερα τμήματα -ΔΕΤ, Τουρισμού, Νοσηλευτικής και ΣΤΕΦ-ΠΑΠΕΛ- η διαδικασία θα διεξαχθεί στον χώρο του πρώην ΤΕΙ.